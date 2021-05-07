KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm askerlerin ailelerinin törene katılamadığını belirterek ailelere böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür etti. Tatar, "Değerli Mücahitler, siz, vatanımız ve bayrağımız için KKTC'de yaşamını onur bir şekilde sürdürmekte olan Kıbrıs Türk halkının güvenliği için bayrak ve silahlarımızın üzerine elinizi koyarak ant içtiniz, sizleri kutluyorum." dedi. 1974 sonrası oluşturulan GKK'nin, KKTC'nin teminatı ve güvenliğinin yegane güvencesi olduğunu belirten Tatar, GKK mensuplarını, bu şerefli kurumun birer üyeleri olarak yapacakları hizmetlerden dolayı kutladı.