  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni

2021-05-07 16:07:53
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına (GKK) bağlı 44'ncü Dönem Yedek Subay ve Çavuş celbinin yemin töreni yapıldı.

#1
Foto - Gazimağusa'da yer alan Gülseren Kışlası'nda düzenlenen törenle ant içme törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve bazı asker aileleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, sancağın tanıtılmasının ardından 179 asker için ant içme töreni icra edildi.

Gazimağusa'da yer alan Gülseren Kışlası'nda düzenlenen törenle ant içme törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve bazı asker aileleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, sancağın tanıtılmasının ardından 179 asker için ant içme töreni icra edildi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm askerlerin ailelerinin törene katılamadığını belirterek ailelere böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür etti. Tatar,

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm askerlerin ailelerinin törene katılamadığını belirterek ailelere böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür etti. Tatar, "Değerli Mücahitler, siz, vatanımız ve bayrağımız için KKTC'de yaşamını onur bir şekilde sürdürmekte olan Kıbrıs Türk halkının güvenliği için bayrak ve silahlarımızın üzerine elinizi koyarak ant içtiniz, sizleri kutluyorum." dedi. 1974 sonrası oluşturulan GKK'nin, KKTC'nin teminatı ve güvenliğinin yegane güvencesi olduğunu belirten Tatar, GKK mensuplarını, bu şerefli kurumun birer üyeleri olarak yapacakları hizmetlerden dolayı kutladı.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Tatar,

Cumhurbaşkanı Tatar, "27-29 Nisan'da Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konferansında artık federal temelde anlaşmanın olamayacağını, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet temelinde ancak bir anlaşmanın olabileceğini sizler adına, halkım adına oralarda haykırmış bulunmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu kutsal görev sizlere başarılar dilerken burada edineceğiniz eğitim, arkadaşlıklar ve dostluklar, ömür boyu sizlerin gücü olacaktır, vatanımıza vereceğiniz hizmetlerin altyapısını oluşturacaktır." diye konuştu. Tatar, ulusal çıkarların korunması, ana vatan Türkiye ile KKTC'nin daha da yücelmesi ve Mavi Vatan'da KKTC'nin güvenlik içerisinde yaşayabilmesi için sağlam, cesur ve altyapısıyla güçlü GKK'nin önemli bir kurum olduğunu ifade etti.

Vatandaşın sabrı taştı: Mehmet Ceyhan tutuklansın
Gündem

Vatandaşın sabrı taştı: Mehmet Ceyhan tutuklansın

Mason uzantısı Rotary Kulübü'nden aldığı ödülü gururla paylaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs sürecinde yaptığı çelişkili açıklamalar..
Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de o dizi final yapıyor
Medya

Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de o dizi final yapıyor

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi fenomen yapımların yayınlandığı TRT1'de Ramazan ..
Altın için son tahmin geldi! İşte beklenen fiyat
Ekonomi

Altın için son tahmin geldi! İşte beklenen fiyat

Altın fiyatları nasıl seyredecek sorusu yatırımcı için merak konusu olurken, uluslararası piyasaları yakından takip eden uzman analistler ko..
Mossad normalleşmenin meyvelerini topluyor
Dünya

Mossad normalleşmenin meyvelerini topluyor

İsrail ile normalleşme kararı alan Bahreyn'den yapılan açıklamada Mossad Başkanı Yossi Cohen'in başkent Manama'yı ziyaret ettiğini ve yetkil..
FETÖ’ye haçlı nişanı
Gündem

FETÖ’ye haçlı nişanı

Türkiye’yi kemiren oluşumlara destek veren Hollanda Kraliyeti, feminist Mor Çatı Vakfı’nın aile düşmanı projeleri için oluk oluk para akıtır..
Şehidin ismi havalimanından siliniyor! Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gündem

Şehidin ismi havalimanından siliniyor! Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı'nda yapılması planlanan isim değişikliği şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'ın ailesini üz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay