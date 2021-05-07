KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni

Cumhurbaşkanı Tatar, "27-29 Nisan'da Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konferansında artık federal temelde anlaşmanın olamayacağını, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet temelinde ancak bir anlaşmanın olabileceğini sizler adına, halkım adına oralarda haykırmış bulunmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu kutsal görev sizlere başarılar dilerken burada edineceğiniz eğitim, arkadaşlıklar ve dostluklar, ömür boyu sizlerin gücü olacaktır, vatanımıza vereceğiniz hizmetlerin altyapısını oluşturacaktır." diye konuştu. Tatar, ulusal çıkarların korunması, ana vatan Türkiye ile KKTC'nin daha da yücelmesi ve Mavi Vatan'da KKTC'nin güvenlik içerisinde yaşayabilmesi için sağlam, cesur ve altyapısıyla güçlü GKK'nin önemli bir kurum olduğunu ifade etti.