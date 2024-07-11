2024-07-11 11:59:48 Kızını korumak için damadının savurduğu bıçağın önüne geçmiş
Bolu'da tartıştığı eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesini de yaralayan sanık, duruşmadaki savunmasında "Eşim beni aldattı" diyerek gözyaşı döktü. Tartışmada bıçakla kolundan yaralanan kayınvalide ise "Eşim kızımı korumak için üzerine kapandı, onu da bıçakladı" dedi. Olay, 19 Nisan'da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen Serkan Zengin, kayınpederinin evinde eşiyle konuşmaya gitti. Evde yaşanan tartışmaların ardından Serkan Z., mutfaktaki bıçakla eşi Meltem Zengin (35), kayınpederi Turgut Doğanyiğit (65) ve Emine Doğanyit'i bıçakladı. Karısı, kayınpederi ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Meltem Zengin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan damat ise tutuklandı. Hakkında "Eşi kasten öldürmek", "Kasten öldürme" ve "Kadına karşı yaralama" suçlarından dava açılan sanık Serkan Zengin'in Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Salonda mağdur Emine Doğanyiğit ve avukatlar hazır bulunurken, sanık ise cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.