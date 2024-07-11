Kızını korumak için damadının savurduğu bıçağın önüne geçmiş

"Kendimden geçtim, çocuklarım mahvoldu" Savunması için söz hakkı verilen sanık, olay akşamı kayınpederinin evine gittiğini ifade ederek, "Eşimin beni aldattığını anlattım. Kayınpederim, 'Yuvanı kurtaracağım' dedi. Kendi evlerine davet etmişlerdi gittim. Eşim çok agresifti. Aldatılmış olmanın psikolojisiyle yıkık bir durumdaydım. Kayınpederimin evinde bana tekme attı. 'Yapma, bunun için buraya gelmedik' dedim. Tartışma çıktı. Mutfakta elime bıçak geçti. Kayınpederim elimden aldı. Kendimde değildim. Kayınpederime de saplandığını fark ettim. Çok üzgünüm, perişanım. Hiç böyle olmasını istemezdim. Kendimden geçtim, çocuklarım mahvoldu. Oradaki insan ben değildim. Ben öldürme amaçlı bıçağı savurmadım. O evden çıkmak için yaptım. Eşimi de çok seviyordum ölen öldüğüyle kaldı. Çocuklarım mahvoldu" dedi. "İddia değil gerçek" Gözyaşlarını tutamayan Zengin, savunmasını şöyle sürdürdü: "Evimde silahım vardı. Şubat ayında yakaladım eşimi. Tasarlayarak öldürsem şubat ayında öldürürdüm. İddia değil gerçek. Eşim beni aldattı. 'Seni seviyorum sana kadınlık yapmaktan hoşlanıyorum' diye başka birine attığı mesajları yakaladım. Çok pişmanım. Tahliyemi istemiyorum" diye konuştu.