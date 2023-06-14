  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Kızılırmak'a rengini veren çay coştu

2023-06-14 16:54:23
Kızılırmak'a rengini veren çay coştu

Kızılırmak'a rengini veren Fadlum Çayı, artan yağmurlarla coştu.

#1
Foto - Kızılırmak'a rengini veren çay coştu

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'a adını veren Fadlum Çayı, karların erimesi ve yağmurların artmasıyla birlikte yeniden coştu. Fadlum Çayı ile Kızılırmak’ın birleştiği noktada yaşanan renk cümbüşü, görsel şölen sunuyor.

#2
Foto - Kızılırmak'a rengini veren çay coştu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ’dan doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen, bin 355 km uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak ve kolları son yıllarda etkili olan kuraklıkla geçtiğimiz yıl adeta kuruma noktasına gelmişti.

#3
Foto - Kızılırmak'a rengini veren çay coştu

Kuruma noktasına gelen ve bu yıl karların erimesi ve yağmurların artmasıyla Fadlum Çayı yeniden coştu. Etrafında bulunan arazilerin toprak yapısı nedeniyle kızıl renkte akan Fadlum Çayı, Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’a dökülüyor. Fadlum Çayı’nın Kızılırmak ile birleştiği noktada yaşanan renk cümbüşü ise görenleri mest ediyor.

#4
Foto - Kızılırmak'a rengini veren çay coştu

Fadlum Çayı’nın geçmişte kuruduğunu ifade eden Hüseyin Sarıoğlan, şunları ifadelere yer verdi:

#5
Foto - Kızılırmak'a rengini veren çay coştu

“Burası bir ara kurumuştu. Su şimdi gelmeye başladı. Suyun rengi bulanık geliyor. Kızılırmak’a rengini burası veriyor. Çok garip bir görüntüsü var. Hiç duru halini göremiyoruz. 4 aydır su aynı renkte akıyor. 1 haftadır yağmur devam ettiği için sular haddinden fazla çoğalıyor. Yağmurun buraya etkisi bu şekilde oluyor"

#6
Foto - Kızılırmak'a rengini veren çay coştu

Sürpriz karar! İşte Bekir Bozdağ'ın yeni görevi
Gündem

Sürpriz karar! İşte Bekir Bozdağ'ın yeni görevi

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu.
Asgari ücret pazarlığı Mehmet Şimşek'e gitti! Şimşek onay verirse bu kadar olacak
Medya

Asgari ücret pazarlığı Mehmet Şimşek'e gitti! Şimşek onay verirse bu kadar olacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yapılan ilk pazarlığın perde arkası aralandı. Yeni asgari ücret için rakam konuşulmazken, işverenler yükse..
Dev timsah 1 yaşında çocuğa... Malezya ülkesi ayağa kalktı: Ülkede o timsah paniği
Aktüel

Dev timsah 1 yaşında çocuğa... Malezya ülkesi ayağa kalktı: Ülkede o timsah paniği

Dev timsah 1 yaşındaki çocuğu böyle yuttu Dehşete düşüren görüntü. Babasının çabaları oğlunu kurtarmaya yetmedi
Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Önümüzdeki hafta bunu yapma kararı aldı
Medya

Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Önümüzdeki hafta bunu yapma kararı aldı

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Gemiyi limana sağ götüreceğim” dediği grup konuşmasını değerl..
AK Partili başkan neye uğradığını şaşıracak! Edepsiz Melek Mosso'ya verdirttiği konserin altından bakın ne çıktı
Medya

AK Partili başkan neye uğradığını şaşıracak! Edepsiz Melek Mosso'ya verdirttiği konserin altından bakın ne çıktı

Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen bir kadına "Si... git, or.." diyerek küfreden bir zombiye övgüler düzen, hatta bu küfürbaz kadının k..
Altaylı ile Kılıçdaroğlu arasındaki polemik büyüyor! Kalemini satan onursuz gazeteci… Eşeği bağlasan daha fazla oy alır
Gündem

Altaylı ile Kılıçdaroğlu arasındaki polemik büyüyor! Kalemini satan onursuz gazeteci… Eşeği bağlasan daha fazla oy alır

Kılıçdaroğlu, isim vermeden, “Kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorg..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23