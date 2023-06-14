Kızılırmak'a rengini veren çay coştu

“Burası bir ara kurumuştu. Su şimdi gelmeye başladı. Suyun rengi bulanık geliyor. Kızılırmak’a rengini burası veriyor. Çok garip bir görüntüsü var. Hiç duru halini göremiyoruz. 4 aydır su aynı renkte akıyor. 1 haftadır yağmur devam ettiği için sular haddinden fazla çoğalıyor. Yağmurun buraya etkisi bu şekilde oluyor"