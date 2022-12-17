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Teknoloji-Bilişim
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Kızılelma'nın ilk uçuşu Baykar'da kutlandı

2022-12-17 23:08:56
Kızılelma'nın ilk uçuşu Baykar'da kutlandı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşu dolayısıyla Baykar'da kutlama etkinliği düzenlendi.

#1
Foto - Kızılelma'nın ilk uçuşu Baykar'da kutlandı

Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, 14 Aralık'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ve 18 dakika süren ilk uçuşu ile Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. Bu uçuşa ilişkin Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi​​​​​​​'nde kutlama yapıldı ve Baykar çalışanları Bayraktar Kızılelma'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

#2
Foto - Kızılelma'nın ilk uçuşu Baykar'da kutlandı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "20 yıldır hayalini kurduğumuz Kızılelma'nın ilk uçuşunu Baykar ailesi ile birlikte kutladık." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Kızılelma'nın ilk uçuşu Baykar'da kutlandı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da "Genç ve dinamik ekibimizle yapacak çok işimiz, yürüyecek uzun bir yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Kızılelma'nın ilk uçuşu Baykar'da kutlandı

TÜRKİYE'NİN CAYDIRICILIĞINDA ÇARPAN ETKİSİ YAPACAK Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

#5
Foto - Kızılelma'nın ilk uçuşu Baykar'da kutlandı

MİLLİ AESA RADARINI KULLANACAK Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

#6
Foto - Kızılelma'nın ilk uçuşu Baykar'da kutlandı

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

#7
Foto - Kızılelma'nın ilk uçuşu Baykar'da kutlandı

Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

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