KIZILELMA ve Skydagger'in testlerinde büyük başarı: Herkesin ağzı açık kaldı

KIZILELMA ve Skydagger’in testlerinde büyük başarı: Herkesin ağzı açık kaldı

Türk savunma sanayii, ardı ardına gelen iki kritik testle küresel dengeleri değiştirebilecek kabiliyetlere ulaştı. BAYKAR imzalı KIZILELMA, üzerindeki AESA radar ve Gökdoğan füzesiyle kendi tespit ettiği jet hedefini görüş ötesi menzilde vurarak dünyada bir ilke imza attı. Hemen öncesinde ise Skydagger firması, KALKAN DİHA'dan yeni nesil Kamikaze İHA (Toyca 05) bırakmayı başarıyla test etti. Savunma Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, bu gelişmeleri "Askeri havacılıkta makus talihimizi yendik," sözleriyle değerlendirdi ve yüksek ihracat potansiyeline dikkat çekti.

Türk savunma sanayii, son günlerde peş peşe gelen ve uzmanların "havacılıkta makus talihimizi yendik" şeklinde yorumladığı iki tarihi gelişmeyle küresel çapta dikkatleri üzerine çekti. KIZILELMA'dan Dünya Tarihinde Bir İlk BAYKAR'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gerçekleştirdiği atış testinde havacılık tarihinde bir ilke imza attı. KIZILELMA, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen MURAD AESA radarı ile hedefi tespit etti.

Hemen ertesindeyse bu kez BAYKAR imzalı KIZILELMA dünyada bir ülke imza attı. Üzerindeki AESA radar ve görüş ötesi hava-hava füzesiyle hedefi başarıyla vurdu. Tüm bu gelişmeler elbette Türkiye’nin yakın gelecekte nasıl bir kabiliyet setine ulaşacağını göstermesi adına önemli. Ancak belki de asıl üzerinde durulması gereken husus Ankara’nın altın değerindeki bu imkanlarla küresel anlamda yeni kapılar açabilme ihtimali.

“Türk askeri havacılığında yeni dönem başladı” Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, KIZILELMA testini ‘Türk askeri havacılığı için yeni bir dönem’ olarak niteliyor. Bilindiği üzere bu testle birlikte Türkiye, tamamen yerli/milli imkanlarla geliştirdiği hava platformunu, AESA radarı ve hava-hava füzesini kullandı. Ve günün sonunda dünyada ilk kez bir ülke, insansız savaş uçağının kendi radarıyla tespit ettiği hedefi görüş ötesi hava-hava füzesi ateşleyerek vurdu. Erkan bu noktada KIZILELMA kadar MURAD AESA radar ve Gökdoğan füzesi arasında kurulan bağlantının da çok değerli olduğunun altını çiziyor. Sistemin dört dörtlük çalıştığını herkesin gördüğünü anlatıyor. “Havacılıkta makus talihimizi yendik” KIZILELMA’nın kamuoyunda sanıldığının aksine ‘ucuz ve sarf edilebilir’ bir hava aracı olmadığına dikkat çekiyor Erkan. “Karşımızda klasik bir İHA yok.” diyor. Baykar’ın KIZILELMA’yı yaparken ‘Bir savaş uçağının yapabildiği görevlerin büyük çoğunluğu tek başına üstlenebilme’ hedefiyle yola çıktığını vurguluyor. Türkiye’nin çok uzun yıllar tamamen dışa bağımlığı olduğu ve ciddi ambargolarla da yüzleştiği bir alanda bugün ulaştığı noktayı, “Askeri havacılıkta makus talihimizi yendiğimizi düşünüyorum. Yakın gelecekte KIZILELMA’nın iç istasyon atış testini de görebiliriz. Zaten uzak olmayan bir tarihte de teslimatlar başlayacak.” cümleleriyle yorumluyor.

İnsansız hava aracından Kamikaze İHA atmayı başarmak… Haberin başında da belirttiğimiz üzere KIZILELMA’nın atış testinden hemen önce Skydagger firmasından da çok değerli haberler gelmişti. Şirket hem TOYCA 05 isimli yeni kamikaze sürü İHA’sını tanıttı hem de ayrı bir test kapsamında KALKAN DİHA’dan kamikaze dron bıraktı. Kozan Selçuk Erkan’ın, bu teste ilişkin görüşleriyse şöyle: “Bu tip dronlar yapıları gereği kısa menzilli sistemler. Bunu küçük bir insansız hava aracıyla çok daha ileri taşımak ve sonrasında komuta ederek istenilen hedefe isabet ettirmek son derece kritik bir kazanım. Düşman sahasının 70 kilometre içine dronu taşıyorsunuz. Ardından da fiber optik bağ ile DİHA'dan bırakıyorsunuz. Ve iletişim kopması da yaşamıyorsunuz. Bunları yapabilmeniz karşınızdaki güç için son derece ciddi tehdit anlamına gelir.

İnsansız hava aracından Kamikaze İHA atmayı başarmak… Haberin başında da belirttiğimiz üzere KIZILELMA’nın atış testinden hemen önce Skydagger firmasından da çok değerli haberler gelmişti. Şirket hem TOYCA 05 isimli yeni kamikaze sürü İHA’sını tanıttı hem de ayrı bir test kapsamında KALKAN DİHA’dan kamikaze dron bıraktı. Kozan Selçuk Erkan’ın, bu teste ilişkin görüşleriyse şöyle: “Bu tip dronlar yapıları gereği kısa menzilli sistemler. Bunu küçük bir insansız hava aracıyla çok daha ileri taşımak ve sonrasında komuta ederek istenilen hedefe isabet ettirmek son derece kritik bir kazanım. Düşman sahasının 70 kilometre içine dronu taşıyorsunuz. Ardından da fiber optik bağ ile DİHA'dan bırakıyorsunuz. Ve iletişim kopması da yaşamıyorsunuz. Bunları yapabilmeniz karşınızdaki güç için son derece ciddi tehdit anlamına gelir.

