KIZILELMA ve Skydagger’in testlerinde büyük başarı: Herkesin ağzı açık kaldı

“Türk askeri havacılığında yeni dönem başladı” Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, KIZILELMA testini ‘Türk askeri havacılığı için yeni bir dönem’ olarak niteliyor. Bilindiği üzere bu testle birlikte Türkiye, tamamen yerli/milli imkanlarla geliştirdiği hava platformunu, AESA radarı ve hava-hava füzesini kullandı. Ve günün sonunda dünyada ilk kez bir ülke, insansız savaş uçağının kendi radarıyla tespit ettiği hedefi görüş ötesi hava-hava füzesi ateşleyerek vurdu. Erkan bu noktada KIZILELMA kadar MURAD AESA radar ve Gökdoğan füzesi arasında kurulan bağlantının da çok değerli olduğunun altını çiziyor. Sistemin dört dörtlük çalıştığını herkesin gördüğünü anlatıyor. “Havacılıkta makus talihimizi yendik” KIZILELMA’nın kamuoyunda sanıldığının aksine ‘ucuz ve sarf edilebilir’ bir hava aracı olmadığına dikkat çekiyor Erkan. “Karşımızda klasik bir İHA yok.” diyor. Baykar’ın KIZILELMA’yı yaparken ‘Bir savaş uçağının yapabildiği görevlerin büyük çoğunluğu tek başına üstlenebilme’ hedefiyle yola çıktığını vurguluyor. Türkiye’nin çok uzun yıllar tamamen dışa bağımlığı olduğu ve ciddi ambargolarla da yüzleştiği bir alanda bugün ulaştığı noktayı, “Askeri havacılıkta makus talihimizi yendiğimizi düşünüyorum. Yakın gelecekte KIZILELMA’nın iç istasyon atış testini de görebiliriz. Zaten uzak olmayan bir tarihte de teslimatlar başlayacak.” cümleleriyle yorumluyor.