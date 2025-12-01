Giriş Tarihi: KIZILELMA ve Skydagger’in testlerinde büyük başarı: Herkesin ağzı açık kaldı
Türk savunma sanayii, ardı ardına gelen iki kritik testle küresel dengeleri değiştirebilecek kabiliyetlere ulaştı. BAYKAR imzalı KIZILELMA, üzerindeki AESA radar ve Gökdoğan füzesiyle kendi tespit ettiği jet hedefini görüş ötesi menzilde vurarak dünyada bir ilke imza attı. Hemen öncesinde ise Skydagger firması, KALKAN DİHA'dan yeni nesil Kamikaze İHA (Toyca 05) bırakmayı başarıyla test etti. Savunma Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, bu gelişmeleri "Askeri havacılıkta makus talihimizi yendik," sözleriyle değerlendirdi ve yüksek ihracat potansiyeline dikkat çekti.