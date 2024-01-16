Kızıl Goncalar rezilliğinde yeni perde! Tacizci Celal Şengör’den büyük skandal! Tam bir utanmazlık

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti. 'Kızıl Goncalar' dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) inceleme başlatıp ceza verdiği "Kızıl Goncalar" dizisiyle ilgili tartışmalar sürerken, Celal Şengör, soruşturmayı eleştirdiği için kendisine "O isminin başında prof olan arkadaş kendi işine baksın" diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e cevap verdi. Şengör, “Tekrar edeyim: Yobaz kollayıcılığı RTÜK’ün görevleri arasında değildir” herzelerini yumurtladı.