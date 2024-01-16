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Kızıl Goncalar rezilliğinde yeni perde! Tacizci Celal Şengör’den büyük skandal! Tam bir utanmazlık

2024-01-16 19:02:55
Kızıl Goncalar rezilliğinde yeni perde! Tacizci Celal Şengör’den büyük skandal! Tam bir utanmazlık

Kız öğrencisine yaptığı tacizi itiraf ederek nasıl bir ahlak anlayışına sahip olduğunu gözler önüne seren Celal Şengör, açıklamaları nedeniyle kendisini eleştiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e salya sümük saldırdı. Şahin’in "O isminin başında prof olan arkadaş kendi işine baksın" sözlerine yanıt veren Şengör, “Tekrar edeyim: Yobaz kollayıcılığı RTÜK’ün görevleri arasında değildir” herzelerini yumurtladı.

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Foto - Kızıl Goncalar rezilliğinde yeni perde! Tacizci Celal Şengör’den büyük skandal! Tam bir utanmazlık

FOX TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi kamuoyunda tartışma oluşturmuştu. Dizide yer alan, tarikat-cemaatlerin temsiliyle ilgili sahneler, mütedeyyin kesimin tepkilerine neden olmuştu.

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Foto - Kızıl Goncalar rezilliğinde yeni perde! Tacizci Celal Şengör’den büyük skandal! Tam bir utanmazlık

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti. 'Kızıl Goncalar' dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) inceleme başlatıp ceza verdiği "Kızıl Goncalar" dizisiyle ilgili tartışmalar sürerken, Celal Şengör, soruşturmayı eleştirdiği için kendisine "O isminin başında prof olan arkadaş kendi işine baksın" diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e cevap verdi. Şengör, “Tekrar edeyim: Yobaz kollayıcılığı RTÜK’ün görevleri arasında değildir” herzelerini yumurtladı.

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