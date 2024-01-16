2024-01-16 19:02:55 Kızıl Goncalar rezilliğinde yeni perde! Tacizci Celal Şengör’den büyük skandal! Tam bir utanmazlık
Kız öğrencisine yaptığı tacizi itiraf ederek nasıl bir ahlak anlayışına sahip olduğunu gözler önüne seren Celal Şengör, açıklamaları nedeniyle kendisini eleştiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e salya sümük saldırdı. Şahin’in "O isminin başında prof olan arkadaş kendi işine baksın" sözlerine yanıt veren Şengör, “Tekrar edeyim: Yobaz kollayıcılığı RTÜK’ün görevleri arasında değildir” herzelerini yumurtladı.