2020-06-01 16:56:59 Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar 1000 TL Sosyal Destek Yardımı alabilir mi?
1000 TL Sosyal Destek yardımı için ayrıntılar merak ediliyor. Vatandaşların yararlandığı sosyal destek başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler yardımları alıyor. Daha önce 4.4 milyon haneye 1000'er lira ödeme yapılırken şimdi 3.fazda ihtiyacı olanlara ki 1000 TL pandemi sosyal destek yardımı yapılıyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği alanlar 1000 TL Sosyal Destek Yardımı alabilir mi?