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Ekonomi
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Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar 1000 TL Sosyal Destek Yardımı alabilir mi?

2020-06-01 16:56:59
Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar 1000 TL Sosyal Destek Yardımı alabilir mi?

1000 TL Sosyal Destek yardımı için ayrıntılar merak ediliyor. Vatandaşların yararlandığı sosyal destek başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler yardımları alıyor. Daha önce 4.4 milyon haneye 1000'er lira ödeme yapılırken şimdi 3.fazda ihtiyacı olanlara ki 1000 TL pandemi sosyal destek yardımı yapılıyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği alanlar 1000 TL Sosyal Destek Yardımı alabilir mi?

#1
Foto - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un ödemelerin yapılmaya başlandığını açıklamasının ardından

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un ödemelerin yapılmaya başlandığını açıklamasının ardından "pandemi sosyal destek sonuç sorgulama" araması internet üzerinden sorgulanmaya başladı. Bakanlık 3. fazda ihtiyaçlı olan ailelere yardımlarını sürdürüyor.

#2
Foto - Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkiler yaratan corona virüsten dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım desteği vermeye başladı. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanların alabileceği 1000 TL sosyal yardım başvurusu kimler alabilir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkiler yaratan corona virüsten dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım desteği vermeye başladı. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanların alabileceği 1000 TL sosyal yardım başvurusu kimler alabilir?

#3
Foto - Korona nedeniyle işini kaybedenlere , işsizlere , ihtiyaç sahiplerine, düşük gelirlilere 1000 TL ödeme yapılacak.

Korona nedeniyle işini kaybedenlere , işsizlere , ihtiyaç sahiplerine, düşük gelirlilere 1000 TL ödeme yapılacak.

#4
Foto - Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak

Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak

#5
Foto - PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; *Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.

PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; *Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.

#6
Foto - SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

#7
Foto - E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı. * TC kimlik numaranızın son hanesine göre, * 0 – Pazartesi * 2 – Salı * 4 – Çarşamba * 6 – Perşembe * 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. * Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı. * TC kimlik numaranızın son hanesine göre, * 0 – Pazartesi * 2 – Salı * 4 – Çarşamba * 6 – Perşembe * 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. * Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

#8
Foto - 1000 TL korona başvurusu sırasında İBAN bilgilerini giren vatandaşların 1000 TL'si , hesaba gönderilecek. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

1000 TL korona başvurusu sırasında İBAN bilgilerini giren vatandaşların 1000 TL'si , hesaba gönderilecek. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

#9
Foto - Kısa Çalışma Ödeneği alanlar 1000 TL yardıma başvurabilir mi?

Kısa Çalışma Ödeneği alanlar 1000 TL yardıma başvurabilir mi?

#10
Foto - Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak.

Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak.

#11
Foto - 1000 tl Sosyal destek yardımına nasıl başvurulur?

1000 tl Sosyal destek yardımına nasıl başvurulur?

#12
Foto - TC numarasının son rakamına göre e-devletten başvuru yapılabilecek. Buna göre TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar Salı 4 olanlar Çarşamba 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. E-devlete girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek

TC numarasının son rakamına göre e-devletten başvuru yapılabilecek. Buna göre TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar Salı 4 olanlar Çarşamba 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. E-devlete girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek

#13
Foto - Başvuru kriterleri nedir?

Başvuru kriterleri nedir?

#14
Foto - E-devletteki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken giderlerine de bakılacak. Gelir gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik su ve doğal gez faturalarının son gelen miktarı sorulacak. Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.

E-devletteki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken giderlerine de bakılacak. Gelir gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik su ve doğal gez faturalarının son gelen miktarı sorulacak. Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.

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