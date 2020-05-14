Kimden ne kadar kısa çalışma ödeneği parası kesilir? Koronavirüs nedeniyle işyeri faaliyetini tamamen durdurmuşsa çalışanları için kısa çalışma ödeneğine başvurabiliyor. Bir de işyeri, haftalık çalışma süresini en az üçte bir oranında azaltmışsa yine kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Kısa çalışma ödeneğine başvurup da ödenekten yararlananlar destek ödemelerini aldı. Ancak kısa çalışma ödeneğinde kesintiler olduğu söylenmekte. Peki kısa çalışma ödeneğinde kesinti ne kadar olur? Kısa çalışma ödeneği maaş kesintisi ne kadar? İşte detaylar.