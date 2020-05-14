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Ekonomi
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Kısa çalışma ödeneği maaş kesintisi ne kadar?

2020-05-14 11:49:01
Kısa çalışma ödeneği maaş kesintisi ne kadar?

Kimden ne kadar kısa çalışma ödeneği parası kesilir? Koronavirüs nedeniyle işyeri faaliyetini tamamen durdurmuşsa çalışanları için kısa çalışma ödeneğine başvurabiliyor. Bir de işyeri, haftalık çalışma süresini en az üçte bir oranında azaltmışsa yine kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Kısa çalışma ödeneğine başvurup da ödenekten yararlananlar destek ödemelerini aldı. Ancak kısa çalışma ödeneğinde kesintiler olduğu söylenmekte. Peki kısa çalışma ödeneğinde kesinti ne kadar olur? Kısa çalışma ödeneği maaş kesintisi ne kadar? İşte detaylar.

#1
Foto - Kısa çalışma ödeneğinde maaşın ne kadarı alınır? Ödenekten, kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlar ve son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olma şartını taşıyanlar yararlanabiliyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan ‘Kısa çalışma ödeneğinde bunlara dikkat!’ Başlıklı bir yazıyı kaleme aldı. Noyan yazısında kısa çalışma ödeneğindeki kesintilere dikkat çekti. İşte Noyan Doğan’ın o yazısı:

Kısa çalışma ödeneğinde maaşın ne kadarı alınır? Ödenekten, kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlar ve son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olma şartını taşıyanlar yararlanabiliyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan ‘Kısa çalışma ödeneğinde bunlara dikkat!’ Başlıklı bir yazıyı kaleme aldı. Noyan yazısında kısa çalışma ödeneğindeki kesintilere dikkat çekti. İşte Noyan Doğan’ın o yazısı:

#2
Foto -

"Çalışma süresinin üçte bir oranında azaltılması ne demek? İş Kanunu’na göre çalışma süresi haftada 45 saat. İşyerinin, çalışma süresini üçte bir oranında azaltması demek; o işyerinde haftalık 30 saat ve aşağısında çalışılması gerekir ki, kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilsin.

#3
Foto - Eğer haftada 30 saat çalışılıyorsa, işyeri kalan 15 saat için kısa çalışma ödeneğine başvurabilir. 30 saat de haftada 4 gün çalışma anlamına gelir. Örneğin, koronavirüs nedeniyle işveren, haftalık çalışma süresini yarı yarıya indirme kararı almışsa, çalışanlar 22.5 saat çalışır, kalan 22.5 saat çalışmaz ve çalışmadığı bu süre için de işveren kısa çalışma ödeneğine başvurur; bu da aylık 15 günlük çalışma anlamına gelir.

Eğer haftada 30 saat çalışılıyorsa, işyeri kalan 15 saat için kısa çalışma ödeneğine başvurabilir. 30 saat de haftada 4 gün çalışma anlamına gelir. Örneğin, koronavirüs nedeniyle işveren, haftalık çalışma süresini yarı yarıya indirme kararı almışsa, çalışanlar 22.5 saat çalışır, kalan 22.5 saat çalışmaz ve çalışmadığı bu süre için de işveren kısa çalışma ödeneğine başvurur; bu da aylık 15 günlük çalışma anlamına gelir.

#4
Foto - Çalışma süresi önemli, çünkü çalışanın alacağı maaş ve ödenecek sosyal güvenlik primi buna göre değişiyor. İşyeri faaliyetini durdurmuşsa, herhangi bir çalışma olmayacağı için sorun da yok.

Çalışma süresi önemli, çünkü çalışanın alacağı maaş ve ödenecek sosyal güvenlik primi buna göre değişiyor. İşyeri faaliyetini durdurmuşsa, herhangi bir çalışma olmayacağı için sorun da yok.

#5
Foto - Mayıs ayında kısa çalışma ödeneği alan çalışanların en çok şikayet ettiği konu aldıkları ücretin beklenenden düşük olması.

Mayıs ayında kısa çalışma ödeneği alan çalışanların en çok şikayet ettiği konu aldıkları ücretin beklenenden düşük olması.

#6
Foto - Faaliyetini tamamen durduran işyerinde çalışanların alacağı ücret farklı, işyeri kısmi çalışıyorsa farklı. Kısa çalışma ödeneğinde, sigortalının son 12 aylık prime esas kazancı dikkat alınarak, hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın yüzde 60’ı ödeniyor.

Faaliyetini tamamen durduran işyerinde çalışanların alacağı ücret farklı, işyeri kısmi çalışıyorsa farklı. Kısa çalışma ödeneğinde, sigortalının son 12 aylık prime esas kazancı dikkat alınarak, hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın yüzde 60’ı ödeniyor.

#7
Foto - Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçmiyor. Ödenekten de binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor.

Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçmiyor. Ödenekten de binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor.

#8
Foto - Burada dikkat edilmesi gereken konu, çalışanın son 12 aylık prime esas kazancı üzerinden hesaplama yapılması.

Burada dikkat edilmesi gereken konu, çalışanın son 12 aylık prime esas kazancı üzerinden hesaplama yapılması.

#9
Foto - Maalesef çalışanlar, örneğin asgari ücretli çalışanlar, bugün aldıkları asgari ücret tutarı olan 2.943 lira üzerinden yüzde 60 hesabı yapıp, bundan da gelir vergisini düşüyor ve 1.752 lira kısa çalışma ödeneği alacağını hesaplıyor. Oysa çalışanın 12 aylık prime esas kazancı üzerinde hesap yapılması lazım.

Maalesef çalışanlar, örneğin asgari ücretli çalışanlar, bugün aldıkları asgari ücret tutarı olan 2.943 lira üzerinden yüzde 60 hesabı yapıp, bundan da gelir vergisini düşüyor ve 1.752 lira kısa çalışma ödeneği alacağını hesaplıyor. Oysa çalışanın 12 aylık prime esas kazancı üzerinde hesap yapılması lazım.

#10
Foto - Son 12 aylık prime esas kazançta; 2019’un nisan-aralık ayları ile 2020’nin ocak, şubat, mart ayları dikkat alınıyor. Asgari ücretli çalışan üzerinden hesap yapalım. 2019’un nisan-aralık döneminde aylık asgari ücret brüt 2.558.40 lira. 9 aylık toplam tutar ise 23.025 lira. 2020’nin ocak-nisan döneminde aylık asgari ücret 2.943 lira, 3 aylık toplam tutar da 8.829 lira.

Son 12 aylık prime esas kazançta; 2019’un nisan-aralık ayları ile 2020’nin ocak, şubat, mart ayları dikkat alınıyor. Asgari ücretli çalışan üzerinden hesap yapalım. 2019’un nisan-aralık döneminde aylık asgari ücret brüt 2.558.40 lira. 9 aylık toplam tutar ise 23.025 lira. 2020’nin ocak-nisan döneminde aylık asgari ücret 2.943 lira, 3 aylık toplam tutar da 8.829 lira.

#11
Foto - Topladığımızda çalışanın son 12 aylık prime esas kazancı 31.854 lira ediyor. Bunu da 12 aya böldüğünüzdü aylık tutar 2.654 lira, günlük de 88.48 lira oluyor. İşte kısa çalışma ödeneğinde alınacak ücret bunun üzerinden hesaplanacak. 2.654 liranın yüzde 60’ı, 1.592 lira ediyor; bundan da 12 lira damga vergisi kesiliyor.

Topladığımızda çalışanın son 12 aylık prime esas kazancı 31.854 lira ediyor. Bunu da 12 aya böldüğünüzdü aylık tutar 2.654 lira, günlük de 88.48 lira oluyor. İşte kısa çalışma ödeneğinde alınacak ücret bunun üzerinden hesaplanacak. 2.654 liranın yüzde 60’ı, 1.592 lira ediyor; bundan da 12 lira damga vergisi kesiliyor.

#12
Foto - Buna göre, şirket faaliyetini tamamen durdurmuşsa, asgari ücretli bir çalışanın alacağı kısa çalışma ödeneği tutarı 1.579 lira. Yine faaliyetin tamamen durdurulması halinde çalışanlara yapılacak en yüksek ödeme tutarı 4.3080.99 lirayı geçemeyecek.

Buna göre, şirket faaliyetini tamamen durdurmuşsa, asgari ücretli bir çalışanın alacağı kısa çalışma ödeneği tutarı 1.579 lira. Yine faaliyetin tamamen durdurulması halinde çalışanlara yapılacak en yüksek ödeme tutarı 4.3080.99 lirayı geçemeyecek.

#13
Foto - Peki, işyeri faaliyetini tamamen durdurmamışsa ne olacak? Haftada 45 saat çalışırken, çalışma süresi 30 saate düşürülmüşse, çalışanlar 30 saatin ücretini işverenlerinden alır, kalan 15 saat için de kısa çalışma ödeneği alır.

Peki, işyeri faaliyetini tamamen durdurmamışsa ne olacak? Haftada 45 saat çalışırken, çalışma süresi 30 saate düşürülmüşse, çalışanlar 30 saatin ücretini işverenlerinden alır, kalan 15 saat için de kısa çalışma ödeneği alır."

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