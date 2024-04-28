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Yaşam
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Kış teğet geçince olanlar oldu! O ilimiz adeta kene istilasına uğradı

2024-04-28 12:01:32
Kış teğet geçince olanlar oldu! O ilimiz adeta kene istilasına uğradı

Kış boşunca yüksek hava sıcaklıklarının görüldüğü Tokat'ta kene popülasyonunda ciddi bir artış yaşandı. Bu durum ise vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

#1
Foto - Kış teğet geçince olanlar oldu! O ilimiz adeta kene istilasına uğradı

Sıcak havaların etkili olduğu Tokat’ta kene popülasyonu köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu sene diğer yıllara göre kene popülasyonunda artış yaşandığını belirten köy sakinleri yetkililere çağrıda bulundu.

#2
Foto - Kış teğet geçince olanlar oldu! O ilimiz adeta kene istilasına uğradı

Tokat il merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Güzeldere köyünde kene popülasyonu köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu sene diğer yıllara göre kene popülasyonunda artış yaşandığını belirten köy sakinleri yetkililere çağrıda bulundu. Kış aylarında kar yağmaması ve göçebe kuşların köye gelmesiyle birlikte kene sayısının arttığını dile getiren köylüler, köylerinin bir an önce ilaçlanması gerektiğini vurguladı.

#3
Foto - Kış teğet geçince olanlar oldu! O ilimiz adeta kene istilasına uğradı

Güzeldere köyünde yaşayan Cemil Kaya, daha önce kendisinin 2 defa kene tarafından ısırıldığını söyledi. Kaya, “Kar yağmadı, yağmur yağmadı, leylekler de geri geldi. Şu anda her tarafta kene var. Kendimizi korumaya çalışıyoruz ama ne kadar koruyacağız. Tarlaya da gidiyoruz, dağa da çıkıyoruz. Kene bu yıl her yerde var. Köyün ilaçlanmasını istiyoruz. Devlete çağrımız. Dönsün dönsün ilaçlasınlar. 2 yıl boyunca beni peş peşe 2 defa kene tuttu. Pazar ilçesindeki hastanede aldırarak kan tahlili verdik. Şükür sıkıntı çıkmadı. Bu sene henüz tutmadı ama tutmayacak diye de bir kural yok. Her yerde kene var” şeklinde konuştu. Köy sakinleri sıcak havaların etkisiyle sayısında artış gösteren kene nedeniyle köylerinin ilaçlanmasını istiyor.

#4
Foto - Kış teğet geçince olanlar oldu! O ilimiz adeta kene istilasına uğradı

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