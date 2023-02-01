2023-02-01 21:12:26 Kış lastiği taktırmayanlar dikkat!
Kar yağışının ülke genelinde etkili olması ile birlikte, kış lastiği denetimleri sıkılaştırıldı.
Kar yağışının ülke genelinde etkili olması ile birlikte, kış lastiği denetimleri sıkılaştırıldı.
Kocaeli'de de yüksek kesimlere kar yağmasının ardından trafik polisleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.
Kontrol noktası oluşturan ekipler, araçlarda kış lastiği olup olmadığını, lastik diş derinliklerini ve araç evraklarını kontrol etti.
Kış lastiği taktırmayan sürücülere bin 152 lira ceza kesiliyor.
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