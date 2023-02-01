  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Kış lastiği taktırmayanlar dikkat!

2023-02-01 21:12:26
Kış lastiği taktırmayanlar dikkat!

Kar yağışının ülke genelinde etkili olması ile birlikte, kış lastiği denetimleri sıkılaştırıldı.

#1
Foto - Kış lastiği taktırmayanlar dikkat!

Kocaeli'de de yüksek kesimlere kar yağmasının ardından trafik polisleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

#2
Foto - Kış lastiği taktırmayanlar dikkat!

Kontrol noktası oluşturan ekipler, araçlarda kış lastiği olup olmadığını, lastik diş derinliklerini ve araç evraklarını kontrol etti.

#3
Foto - Kış lastiği taktırmayanlar dikkat!

Kış lastiği taktırmayan sürücülere bin 152 lira ceza kesiliyor.

Yerli otomobil TOGG için sıraya girdiler! Resmen sipariş yağıyor
Teknoloji

Yerli otomobil TOGG için sıraya girdiler! Resmen sipariş yağıyor

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un ilk modelinin ön siparişe açılması için sayılı günler kalırken, belediye başkanları da makam ..
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni slogan!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni slogan!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na olay bir ç..
Davutoğlu fena patladı: Ya icazet alın ya da susun!
Siyaset

Davutoğlu fena patladı: Ya icazet alın ya da susun!

İttifak ortaklarına sitem eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti liderlerinin haricinde herkesin susması gerektiğini söyl..
ABD'li kuruluş dünyaya ilan etti: Türkiye dünyada nadir olan devasa bir rezerv buldu

ABD'li kuruluş dünyaya ilan etti: Türkiye dünyada nadir olan devasa bir rezerv buldu
AK Parti'den önemli çağrı
Aktüel

AK Parti'den önemli çağrı

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türk Kızılayın, kan ihtiyacının karşılanmasında güçlük çekmeye başladığını söyleyerek, kan bağışı ç..
Büyük doğal gaz rezervine sahip ama! Hava kirliliği ve gaz tasarrufu için okulları tatil ediyorlar
Dünya

Büyük doğal gaz rezervine sahip ama! Hava kirliliği ve gaz tasarrufu için okulları tatil ediyorlar

İran’da başta Tahran olmak üzere birçok eyalette hava kirliliği, soğuk hava ve gaz tasarrufu gibi gerekçelerle okulların sık sık tatil edili..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23