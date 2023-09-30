Kırsalda kurulan tesis üreticinin yükünü hafifletti

Tesiste yaklaşık 4 ay süren sezon boyunca 25 kişiyi istihdam ettiğini belirten Akkılıç, "Bu yıl 300 ton fıstığı işledim, 1000 üreticiye hizmet verdim. Ürünün alımı, satımı ve işlemesinde üreticilere yardımcı olduk. Tesisle, geleneksel olarak yaptığımız uygulamadan modern yönteme geçtik." dedi. Akkılıç, tesisi özellikle fıstık için kurduğunu fakat ilçede badem üretiminin de artmasıyla bu ürün için de makineler aldığını ifade ederek, fıstığın ardından bademe başlayacağını ve bu yıl yaklaşık 300 ton badem işlemeyi öngördüğünü söyledi. Başarı Mahallesi'nde 40 yıldır fıstık üretimi yapan 73 yaşındaki Sabri Arıtürk de bahçesinde 120 ağacının olduğunu söyledi.