Kırsalda kurulan tesis üreticinin yükünü hafifletti

İlçelerinde tesis kurulmadan önce fıstık işlemenin çok zahmetli olduğunu belirten Arıtürk, "Topladığımız fıstıkları evde suya dökerdik. Daha sonra torbaya koyar ayakla çiğnerdik. Fıstıklar bu işlemle soyulduktan sonra tekrar suya bırakıp ayıklama yapardık ve brandalara sererdik. Şimdi tesise götürüyoruz. Kolaylıkla hem soydurabiliyoruz hem de satabiliyoruz. İhtiyacı olan üreticiler fıstığını satıyor, ihtiyacı olmayanlar ise bekletiyor." diye konuştu. Eğil ilçesinden kabuklu badem getiren Ahmet Esin de yaklaşık 800 ağacının olduğunu, kabuklu bademi kırıp içini çıkarmak için tesisten istifade ettiğini dile getirdi.