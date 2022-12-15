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Hayat-Aktüel
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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı

2022-12-15 16:26:31
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı

Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı.

#1
Foto - Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hanifi E. (40) idaresindeki 34 KT 0574 plakalı otomobile, Diyarbakır Elazığ kara yolu Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kırmızı ışıkta beklediği sırada henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

#2
Foto - Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı

Saldırıda, otomobildeki Ahmet D. ve Mehmet Ali E. (36) ağır yaralandı.

#3
Foto - Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı

Sürücü Mehmet Hanifi E, yaralıları Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

#4
Foto - Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile silahlı saldırı

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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