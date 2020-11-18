'Kırmızı halı seriliyor' algısından 'Yeni Anayasa' taslaklarına

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 18 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 18 Kasım 2013 tarihli ve "PAŞA AYAĞINA ÇAĞIRMIŞTI!- TAYYİP KIRMIZI HALI SERDİ!" başlıklı haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “1992'de Eşref Bitlis, 2013'deki çözüm sürecinin bir benzeri için, bölgedeki bilinen isimlerle fotoğraf veriyor.. O tarihteki derin yapı, bu fotoğrafın üzerinden 3 ay geçmeden, şaibeli bir uçak kazası ile, Eşref Bitlis'i şehid ediyor.. Kemalist Sözcü, o olayı hiç hatırlatmadan, 2013'e geliyor.. Yeni bir çözüm süreci için, daha doğrusu, asker ve polislerimiz şehid olmasın diye.. Geçmişteki Eşref Bitlis'in, Turgut Özal'ın şehadet haberleri önümüzde durur iken.. Tayyip Erdoğan, canını da riske atarak, o süreci başlatmaya çalışıyor. Sözcü "kırmızı halı serdi" diye başlık atıyor. Sanki Erdoğan, canını riske atmamış, sanki Barzani'den şahsi bir menfaati varmış gibi algı yapmaya çalışıyor. Bugün PKK'nın başına en sert balyoz iniyorsa, o çözüm sürecindeki yumuşak tavırı bile, o hainlerin istismar etmesinin verdiği cesarettendir.. Bugün açık yüreklilikle, "PKK, bu eli bile tersledi, şimdi biz de onun tepesine biniyoruz" diyoruz.. Peki, bu Sözcü ve desteklediği CHP ne yapıyor? O hainliği yapan PKK'lılara, HDP'lilere kırmızı halılar sermiyor mu? Onlarla anayasa taslakları hazırlamıyor mu? Söyle Sözcü.. Söyle..” dedi.