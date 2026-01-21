'Yok artık' dedirten gelişme: Kırmızı ete vergi geliyor

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü’nden (PIK) Charlotte Plinke, üretim sürecinde ortaya çıkan çevresel maliyetlerin ürün fiyatına yansıtılması gerektiğini savunurken "Ne kadar fazla karbondioksit salınımı varsa, ürün o kadar pahalı olmalı"dedi. Ancak araştırmacı, çok sayıda farklı gıda için böyle bir sistem kurmanın kısa vadede son derece karmaşık ve uygulanması zor olacağını da kabul ediyor.