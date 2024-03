Fırsatçılık yapılmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Osman Yardımcı, şunları kaydetti: "Et fiyatlarını büyük firmalar, et tedarikçileri yükseltiyor. Bu firmalara daha önce para cezası da verilmişti. Bakanlığımız, daha önce olduğu gibi Et ve Süt Kurumu bulunan illerde esnafa et desteği verirse piyasayı çok rahatlatır. Biz önceki Ramazanlarda kırmızı ete zam yapmamıştık ama fırsatçılık yapmak isteyenlerin fiyat artışı nedeniyle bu sene çok anormal yükseliş oldu. Federasyon olarak, Tarım ve Orman Bakanımız ve Rekabet Kurumu Başkanımızla da görüştük. Biz Federasyon olarak hem Bakanlığımızın hem de Et ve Süt Kurumunun yanındayız."