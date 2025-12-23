  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Galatasaray'a servet ödenmişti: Sacha Boey ile ilgili kararını duyurdular ve...

Diyanet açıkladı! Hacı adayları vize işlemlerini mobil uygulaması üzerinden yapabilecek

Apar topar bu kararı aldılar... Fenerbahçe'ye transferde 45 milyon Euro'luk öneri!

Hiç bir sistem durduramıyor: İşte hipersonik füzesi olan ülkeler!

O isim artık denklem dışı kaldı ve nihayet gidiyor..

Eksi 13 derecede yaşam mücadelesi! Kızıl tilkilerin karlı arazideki av mesaisi

Galatasaray'ın kritik isminden olay Osimhen yorumu! İngiltere gündemini sarsmıştı...

Spotify tarzı ‘yıl özeti’ şimdi ChatGPT’de

Son gelişmeler Beşiktaş'ın sabrını taşırmak üzere! Rafa Silva, derbide de yok!

Avrupalılar Elon Musk’a mesafe koydu! Tesla satışları azalmaya devam ediyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Sigaraya dev zam geliyor! Ocak ayında hangi marka ne kadar olacak? İşte zamlı listelerin sızdığı o tarih...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sigaraya dev zam geliyor! Ocak ayında hangi marka ne kadar olacak? İşte zamlı listelerin sızdığı o tarih...

2026 yılına girmeye sayılı günler kala, milyonlarca sigara kullanıcısını üzecek haber geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Ocak ayından itibaren geçerli olacak ÖTV artışıyla birlikte sigara fiyatlarına paket başına yapılacak tahmini zam oranını paylaştı. Peki Sigaraya zam geldi mi? Ocak ayında ne kadar olacak? İşte zamlı listelerin sızdığı o tarih...

#1
Foto - Sigaraya dev zam geliyor! Ocak ayında hangi marka ne kadar olacak? İşte zamlı listelerin sızdığı o tarih...

Yeni yılın gelişiyle birlikte iğneden ipliğe birçok kalemde beklenen fiyat artışlarından sigara da nasibini alıyor. 2026 yılından itibaren uygulanacak olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesi ve artan lojistik maliyetleri, sigara tezgahlarına "zam" olarak yansıyacak. Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan TBYD Başkanı Erol Dündar, alkollü içecekler ve tütün mamullerinde yaşanacak artışın detaylarını paylaştı. Dündar, vergi yükü ve maliyetler göz önüne alındığında, sigara fiyatlarında paket başına en az 5 liralık bir artışın masada olduğunu belirtti. Resmi rakamların açıklanmasıyla birlikte Ocak ayının ilk günlerinden itibaren güncel fiyat listelerinin bakkal ve marketlere tebliğ edilmesi bekleniyor.

#2
Foto - Sigaraya dev zam geliyor! Ocak ayında hangi marka ne kadar olacak? İşte zamlı listelerin sızdığı o tarih...

Yeni yıla sayılı günler kala sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Sigara fiyatlarına yılbaşından itibaren zam gelecek. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar zam miktarını açıkladı. 2026 yılından itibaren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) başta olmak üzere vergi oranları ile artan üretim ve dağıtım maliyetlerinin fiyatlara doğrudan yansıtılmasıyla birçok kalemde fiyatların artması bekleniyor.

#3
Foto - Sigaraya dev zam geliyor! Ocak ayında hangi marka ne kadar olacak? İşte zamlı listelerin sızdığı o tarih...

TİRYAKİLERİ ÜZECEK HABER Zamdan etkilenecek ürünlerden biri de sigara... Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tiryakileri üzecek haberi verdi. Dündar, yılbaşında yansıyacak ÖTV artışıyla birlikte sigara fiyatlarının zamlanacağını duyurdu.

#4
Foto - Sigaraya dev zam geliyor! Ocak ayında hangi marka ne kadar olacak? İşte zamlı listelerin sızdığı o tarih...

ÖTV oranlarının henüz netleşmediğini belirten Erol Dündar, Elips Haber'e yaptığı açıklamada zamların kesinleşmesi için resmi açıklamaların beklendiğini ifade etti.

#5
Foto - Sigaraya dev zam geliyor! Ocak ayında hangi marka ne kadar olacak? İşte zamlı listelerin sızdığı o tarih...

SİGARAYA PAKET BAŞINA 5 TL ZAM ÖTV oranları açıklandıktan sonra daha net konuşmanın mümkün olacağını belirten Dündar, "Mevcut maliyetler ve vergi yükü dikkate alındığında alkollü içkilerde yüzde 15 ila 20 arasında, sigarada ise paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış gündemde" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anne kız birlikte partiye katılıyor: İğrençliğin bu kadarı da 'pes' dedirtti! İsmail Ahmet Akçay itiraf etti
Gündem

Anne kız birlikte partiye katılıyor: İğrençliğin bu kadarı da 'pes' dedirtti! İsmail Ahmet Akçay itiraf etti

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan İsmail Ahmet Akçay, Münevver Karabulut'un katili Cem Garioğlu'nun kuzeni Kasım G..
Emin Pazarcı'dan olay Sadettin Saran paylaşımı: Mümkün değildi, yapamazdım
Gündem

Emin Pazarcı'dan olay Sadettin Saran paylaşımı: Mümkün değildi, yapamazdım

Gazeteci Emin Pazarcı, uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı...
Mesnetsiz iddia işinden etti! Kapının önüne koydular
Gündem

Mesnetsiz iddia işinden etti! Kapının önüne koydular

Show TV, “Uyuşturucu soruşturmasında Okan Buruk da ifadeye çağrılacak“ diyen Sevilay Yılman’ı kapının önüne koydu.
Petrol devinin yeni serveti: 11 milyon tonluk dev maden keşfi
Dünya

Petrol devinin yeni serveti: 11 milyon tonluk dev maden keşfi

Dünyanın en büyük ikinci petrol rezervine sahip Suudi Arabistan, bu kez altın, bakır, çinko ve gümüşle gündemde. Necran bölgesinde keşfedile..
Futbol dünyasında Ela depremi: Skandal Okan Buruk'a uzandı
Gündem

Futbol dünyasında Ela depremi: Skandal Okan Buruk'a uzandı

Türkiye gündeminde deprem etkisine neden olan ve medya dünyasından spor camiasına sıçrayan Ela Rümeysa Cebeci merkezli yürütülen uyuşturucu ..
Helal olsun! O şehirde okullara yılbaşı yasağı talimatı
Gündem

Helal olsun! O şehirde okullara yılbaşı yasağı talimatı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yöneticilerine gönderdiği yazıyla okullarda yılbaşı ve Noel temalı etkinliklerin yapılmaması yönünde t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23