Haber Merkezi Giriş Tarihi: Sigaraya dev zam geliyor! Ocak ayında hangi marka ne kadar olacak? İşte zamlı listelerin sızdığı o tarih...
2026 yılına girmeye sayılı günler kala, milyonlarca sigara kullanıcısını üzecek haber geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Ocak ayından itibaren geçerli olacak ÖTV artışıyla birlikte sigara fiyatlarına paket başına yapılacak tahmini zam oranını paylaştı. Peki Sigaraya zam geldi mi? Ocak ayında ne kadar olacak? İşte zamlı listelerin sızdığı o tarih...