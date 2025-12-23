Sigaraya dev zam geliyor! Ocak ayında hangi marka ne kadar olacak? İşte zamlı listelerin sızdığı o tarih...

Yeni yılın gelişiyle birlikte iğneden ipliğe birçok kalemde beklenen fiyat artışlarından sigara da nasibini alıyor. 2026 yılından itibaren uygulanacak olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesi ve artan lojistik maliyetleri, sigara tezgahlarına "zam" olarak yansıyacak. Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan TBYD Başkanı Erol Dündar, alkollü içecekler ve tütün mamullerinde yaşanacak artışın detaylarını paylaştı. Dündar, vergi yükü ve maliyetler göz önüne alındığında, sigara fiyatlarında paket başına en az 5 liralık bir artışın masada olduğunu belirtti. Resmi rakamların açıklanmasıyla birlikte Ocak ayının ilk günlerinden itibaren güncel fiyat listelerinin bakkal ve marketlere tebliğ edilmesi bekleniyor.