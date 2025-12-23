İyi şoförlere müjde: Adaletsizlik son bulacak!

ŞAHIS ADINA ARAÇ SAYISINA SINIR GELİYOR Yeni dönemde dikkat çeken bir diğer düzenleme ise araç sayısıyla ilgili. Bugüne kadar şahıslar, üzerlerine kayıtlı kaç araç olursa olsun bireysel prim üzerinden trafik sigortası yaptırabiliyordu. Bu durum, özellikle araçların ticari amaçla kullanıldığı bazı alanlarda suistimallere yol açıyordu. 1 Ocak 2026 itibarıyla şahıslar adına kayıtlı araç sayısı 5 ile sınırlandırılıyor. Beşinci araçtan sonra, yani altıncı ve devamı için araç sahibi artık tüzel kişi kabul edilecek ve trafik sigortası daha yüksek ticari primlerle yapılacak. Bu düzenleme, bireysel kullanım ile ticari kullanım arasındaki çizgiyi netleştirmeyi amaçlıyor./ kaynak: sabah