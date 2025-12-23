İyi şoförlere müjde: Adaletsizlik son bulacak!

Eğer sürücü, yeni aracı aldıktan sonra bir yıl içinde eski aracını satmışsa, poliçe yenileme döneminde eski hasar basamağına geri dönebilecek. Böylece hasarsız sürücüler cezalandırılmayacak, riskli sürücüler ise sistemde avantaj elde edemeyecek. Mevcut sistemin bir başka sorunlu alanı, erken poliçe yenilemelerinde yaşanıyordu. Bugün sürücüler, trafik sigortalarını vadesinden önce yenilediklerinde ve yeni poliçe yürürlüğe girmeden bir kazaya karıştıklarında, bu hasar yeni poliçeye yansımıyordu. Yani fiilen hasar yapılmasına rağmen basamak değişmiyor, prim artmıyordu.