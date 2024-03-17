Kırılmaya en yakın yer işte burası! Kırılırsa 7.8 büyüklüğünde deprem üretecek

DEPREM RİSKİ OLAN İLLER MTA'nın güncellenmiş Diri Fay Haritası'na göre, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt gibi iller birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. İkinci derece riskli bölgeler arasında ise Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Ağrı ve Çorum gibi birçok il bulunuyor.