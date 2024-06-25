2024-06-25 09:24:24 Kiraz ve vişneyi sinekten koruyun!
Kiraz üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Erzincan’da havaların ısınmasıyla birlikte dalları kiraz bastı. Ekipler kiraz sineğine karşı vatandaşı uyardı! 4-5 mm boyunda, parlak siyah göğüs ve göğüsün uç kısmında sarı renkli üçgen biçiminde yapıya sahip olan kiraz sineği meyveleri kahverengileştirerek çürütüyor, aynı zamanda meyvelerin zamanından önce olgunlaşarak dökülmelerine neden oluyor. Meyvelerde kurtlanmaya neden olan kiraz sineği ürünlerin piyasa değerini de düşürüyor. Meyveler kiraz sineğinden nasıl korunur? Uzmanlar meyveleri kiraz sineğinden korumak için şu önerilerde bulunuyor; “Hasat yapılırken ağaç üzerinde meyve bırakılmamalı. Yere dökülen kurtlu kirazlar toplanıp derin çukurlara gömülmeli, sonbaharda toprak işlemesi ve yabancı ot temizliği yapılmalıdır. Kiraz bahçeleri tesis edilirken erkenci çeşitlerle geççi çeşitler karıştırılarak dikilmemelidir. Yabani kiraz ve Lonicera spp(Hanımeli) türlerinin kiraz üretim bölgelerine dikilmemesi de önemli tedbirlerden birisidir.