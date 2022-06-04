Kira zammına kızdı! 2800 dolara ev yaptı

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü eve dönüştüren çift, 'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu' diyerek sevinçlerini dile getirdi.