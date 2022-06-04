2022-06-04 18:31:52 Kira zammına kızdı! 2800 dolara ev yaptı
Dünya genelinde artan kira fiyatları ABD'li bir aileyi farklı çözümle karşı karşıya getirdi.
Dünya genelinde artan kira fiyatları ABD'li bir aileyi farklı çözümle karşı karşıya getirdi.
Washington'da bir havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans oturdukları eve kira vermek istemeyince ilgin bir esere imza attı.
Genç adam eşiyle birlikte hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalıştıktan sonra onu harika bir eve çevirmeyi başardı.
2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü eve dönüştüren çift, 'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu' diyerek sevinçlerini dile getirdi.
Her işlem için büyük bir emek sarf eden genç çift çocukları ve kendileri için muhteşem bir işe imza attı..
Üç çocuklarıyla beraber yaşayan çift artık kira ödemiyor ve şimdi nereye isterlerse oraya seyahat edip evlerini kurmanın tadını çıkartıyor.
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
Brain ve iç mimar eşi Sullivans otobüsün bütün parçalarını tek tek söktü.
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev...
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