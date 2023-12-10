2023-12-10 11:26:06 Kimsenin aklına gelmez! İzmir Körfezi’nin çamuru bakın neye dönüştü
Türkiye'nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi dip çamuru temizliğinde çıkarılan çamur, laboratuvar ortamında tuğla ile brikete dönüştürüldü ve beton içinde katkı maddesi olarak kullanıldı. Geri dönüşüme ve ülke ekonomisine büyük katkı sunması hedeflenen projenin Türkiye'de ilk olduğunu söyleyen Doç. Dr. Salih Taner Yıldırım, "İzmit Körfezi'nden çıkan çamuru insanlık ve bilim adına faydaya dönüştürmek istiyorum. Evlerimizin duvarlarında, betonlarında görmek isteriz. Halkımız rahat olsun. Tehlikeli bir şey kullanmıyoruz" dedi.