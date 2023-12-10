Kimsenin aklına gelmez! İzmir Körfezi’nin çamuru bakın neye dönüştü

"Bunun daha iyisi yapılabilir" Doç. Dr. Salih Taner Yıldırım, çamurun laboratuvar ortamında geçtiği aşamalar hakkında da bilgiler vererek, şöyle konuştu: "Malzemenin öğütülme, kurutulma, elenme süreci var. Elendikten sonra tekrar bağlayıcılar, katkılar kullanıyorum. Bunlarla kalıplama yapıyorum ve bu kalıplaşmış numuneleri sıcaklık aşamasından da geçirdiğim oluyor veya başka prosesler uyguluyorum. Su içinde tutma gibi proseslerimiz var. Bu her malzeme tipine göre değişiyor. Sıcaklığın aşamaları, yüksekliği, alçaklığı ya da süreleri değişebiliyor. Ben bu tuğlayı bu aşamaya getirene kadar yaklaşık 2-3 hafta zaman harcadım. Tabii ki şu var, biz burada Ar-Ge yapıyoruz. Bunun daha iyisi yapılabilir ama bu şuan sanayide kullanılabilecek bir ürün. Malzememizin bazı temel testlerini yaptım. Tuğla olabilecek, briket olabilecek nitelikler taşıyor. Beton içine kattığım zaman gayet güzel sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Mesela, beton içinde katkı yaptığım zaman ben tuz miktarına dikkat etmedim. Eğer ilerleyen zamanlarda bu bina yapımı için kullanılacaksa klor içerdiği için yapı çeliğine zarar verebileceği için tuzunun uzaklaştırılması gibi bir proses gerekebilir. Ya da bunun çeliksiz bir betonda kullanılarak dökülmesi de gerekebilir. Bizden istenen neyse ona göre malzemeyi şekillendirebilirim."