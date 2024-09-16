2024-09-16 21:32:43 Kimse gözlerine inanamadı! Nadir görülen çiçek o ülkede açtı
Batı Sumatra’daki nadir Rafflesia Arnoldii Çiçeği görüldü. Çiçek büyük ilgi çekti.
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Batı Sumatra’daki nadir Rafflesia Arnoldii Çiçeği görüldü. Çiçek büyük ilgi çekti.
Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesindeki Palupuah Ormanı'nda nadir ve tehlike altındaki Rafflesia Arnoldii çiçeği görüldü.
Çiçek, deniz seviyesinden 975 metre yükseklikte ve 18-20°C sıcaklıktaki Palupuah Ormanı'nın yanı sıra, Batı Sumatra Doğa Koruma Ajansı'nın açıklamalarına göre bölgede 36 farklı noktada daha yetişiyor.
Bu durum, çiçeğin korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
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