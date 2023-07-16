Kimse bu geleneğe uymuyor! Alzheimer'dan bu yöntemle korunmak mümkün

Dr. Evcili, sözlerine şöyle devam etti: "Alzheimer hastalığı bizim MCI dediğimiz kavram var. Bu hafif kognitif bozukluk dediğimiz bir durum. Hafif kognitif bozuklukla başlayıp hafif demans, orta demans ve ileri demans olarak bazı bölümlere ayrılabiliyor. Bu demansların hepsinin kendine has özellikleri olmasına rağmen aslında hastaya hafif kognitif bozuklukta tanı konulmuş olması lazım. Alzheimer demansı, demanslar arasından sadece bir tanesi. Birçok demans var ama Alzheimer demansı bunların arasında yüzde 50, yüzde 60 görülen bir demanstır. Dejeneratif bir hastalıktır, ilerleyici bir hastalıktır. Her geçen yıl ilerler ama bizim ilaçlarımız var. Bunların yavaşlatılmasıyla ilgili ilaçlarımız var. Erken tanı koyup hemen tedaviye başlamak lazım. Demans hastalığında kadın cinsiyette olmak, bazı genetik faktörlere sahip olmak, düşük eğitim düzeyi, tansiyon ve şeker gibi bazı olaylar demansla ilgili risk faktörlerdir ama bazı şeyler de koruyucudur. Yüksek eğitim düzeyi, aktif olmak, günde bir, iki bardak şekersiz Türk kahvesi içmek, aileyle beraber yenilen bir akşam yemeği bile demansla alakalı koruyucu bir faktör olabiliyor."