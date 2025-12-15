Alaska’da Buzlar Eriyor mu? Küresel Güçler Yeniden Dizilirken ABD–Rusya Yakınlaşması ve Türkiye’ye Etkileri

ABD-RUSYA-ÇİN DENKLEMİNDE TÜRKİYE Uslu’ya göre Alaska görüşmesi sonrası ABD ile Rusya arasında Çin’e karşı artan diplomatik yakınlık, iki ülkenin askeri ve ekonomik dengeleri korumak adına ortak bir strateji izleyebileceği izlenimi veriyor. Yükselişi durdurulamayan Çin’in, II. Dünya Savaşı sonrası kurulan iki kutuplu dünya düzenini bozma potansiyelinin, Washington ve Moskova’yı aynı eksende buluşturduğu değerlendiriliyor. Bu tablo içerisinde Türkiye’ye yönelik olası risklere de dikkat çeken Uslu, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmaması, F-16 ve F-35 süreçlerindeki belirsizliklerin, KAAN Milli Muharip Uçağı, Çelik Kubbe, Altay tankı, Tayfun balistik füzesi ve Gazap termobarik mühimmatlarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.