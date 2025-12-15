Haber Merkezi Giriş Tarihi: Alaska’da Buzlar Eriyor mu? Küresel Güçler Yeniden Dizilirken ABD–Rusya Yakınlaşması ve Türkiye’ye Etkileri
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL ABD ile Rusya arasında Alaska’da gerçekleştirilen üst düzey görüşme, Soğuk Savaş sonrası kurulan küresel güç dengelerinde yeni bir boyut kazandırdı. Yıllardır birbirini “stratejik rakip” ve “tehdit” olarak tanımlayan iki ülkenin, geçmişte Rusya’ya ait olup bugün ABD toprağı olan Alaska’da bir araya gelmesi; Ukrayna savaşı, Avrupa’nın güvenlik mimarisi, Çin’in yükselişi ve Ortadoğu’daki çatışmalar bağlamında yeni bir diplomatik sürecin kapısını araladı. Görüşme sonrası verilen ılımlı mesajlar, Washington ile Moskova arasında örtük bir uzlaşı arayışının güçlendiği yönündeki değerlendirmeleri artırırken, başta Avrupa olmak üzere küresel aktörlerde “ABD-Rusya arasında bir denge yeniden mi kuruluyor?” sorusunu gündeme taşıdı.