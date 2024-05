Yapay zekâ teknolojisi özellikle de OpenAI'nin ChatGPT'yi sunmasından sonra hareketli zamanlar yaşamaya başladı. Her gün yeni bir haber, her an yeni bir gelişme ile bu teknolojiyi tüm dünya benimsemiş görünüyor. Ancak yeni bir çalışma aslında yapay zekâ teknolojisinin pek de kullanılmadığını ortaya çıkardı.