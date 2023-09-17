Kim'den Rusya'nın hipersonik füzelerine özel ilgi

Kuzey Kore lideri Kim'e, Mareşal Şapoşnikov fırkateynini ziyareti sırasında "Uran" gemisavar füze sistemleri ve "Kalibr" evrensel seyir füze sistemlerinin yanı sıra 100 milimetrelik A-190 otomatik topçu sistemi gösterildi, modern Rus deniz tabanlı füze ve topçu silahlarının özellikleri konusunda bilgi verildi. Mareşal Şapoşnikov fırkateyninin onur ziyaretçileri defterine mesaj yazan Kuzey Kore lideri Kim'e savaş gemisinin maketi hediye edildi. Kim'e ayrıca geminin komuta merkezinde bulunan modern füze silah kontrol sistemleri gösterildi, "Kalibr" deniz konuşlu seyir füzelerinin 1500 kilometreden daha uzak mesafedeki deniz ve kıyı hedeflerine karşı etkin kullanılmasına imkan sağlayan yeni kontrol sistemlerinin gelişmiş kabiliyetleriyle ilgili bilgi verildi. Kuzey Kore lideri Kim'e, Mareşal Şapoşnikov fırkateyninin modernizasyonu sırasında GLONASS ekipmanı da dahil olmak üzere okyanusların herhangi bir bölgesinde savaş görevlerini başarıyla yerine getirmesini sağlayan yeni seyir ekipmanlarıyla donatıldığı anlatıldı.