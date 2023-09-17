Kim'den Rusya'nın hipersonik füzelerine özel ilgi

Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin hava bileşenini oluşturan bu uçakların özellikleri hakkında Kim'e, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri Uzun Menzilli Havacılık Komutanı Sergey Kobılaş bilgi verdi. Kneviçi Askeri Havaalanı'nda Kim'e ayrıca, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri operasyonel ve taktik havacılığının yeni modelleri tanıtıldı. Kuzey Kore heyetine savaş uçaklarının mürettebat komutanları, Su-34 süpersonik avcı bombardıman uçağı, Su-30SM ve Su-35C avcı uçaklarının yanı sıra Su-25SM3 saldırı uçaklarının muharebe kabiliyetlerini anlattı. Kim, ayrıca Kneviçi'de Kinjal hipersonik aerobalistik füze ve füze kontrol sistemiyle donatılmış Mig-31I füze taşıyıcısından oluşan füze sisteminin uçuş ve teknik kabiliyetleriyle ilgili bilgi aldı.