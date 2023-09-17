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Dünya
5
Kim'den Rusya'nın hipersonik füzelerine özel ilgi

2023-09-17 08:28:50
Kim'den Rusya'nın hipersonik füzelerine özel ilgi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya’nın uzak doğusundaki ziyareti esnasında Rus ordusunun bombardıman uçaklarını ve Pasifik Filosu’ndaki savaş gemisini inceledi.

#1
Foto - Kim'den Rusya'nın hipersonik füzelerine özel ilgi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vladivostok şehrindeki Kneviçi Askeri Havaalanı'na gelen Kim, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından karşılandı. Havaalanında Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin modern havacılık teçhizatının örnekleri, Kuzey Kore liderine gösterilmek üzere sergilendi. Havaalanında ayrıca Kuzey Kore lideri Kim'e Tu-160 süpersonik stratejik bombardıman uçağı, Tu-95MS turboprop stratejik bombardıman uçağı ve Tu-22M3 uzun menzilli süpersonik füze bombardıman uçağı gösterildi.

#2
Foto - Kim'den Rusya'nın hipersonik füzelerine özel ilgi

Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin hava bileşenini oluşturan bu uçakların özellikleri hakkında Kim'e, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri Uzun Menzilli Havacılık Komutanı Sergey Kobılaş bilgi verdi. Kneviçi Askeri Havaalanı'nda Kim'e ayrıca, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri operasyonel ve taktik havacılığının yeni modelleri tanıtıldı. Kuzey Kore heyetine savaş uçaklarının mürettebat komutanları, Su-34 süpersonik avcı bombardıman uçağı, Su-30SM ve Su-35C avcı uçaklarının yanı sıra Su-25SM3 saldırı uçaklarının muharebe kabiliyetlerini anlattı. Kim, ayrıca Kneviçi'de Kinjal hipersonik aerobalistik füze ve füze kontrol sistemiyle donatılmış Mig-31I füze taşıyıcısından oluşan füze sisteminin uçuş ve teknik kabiliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

#3
Foto - Kim'den Rusya'nın hipersonik füzelerine özel ilgi

Kuzey Kore lideri Kim, Bakan Şoygu'nun eşliğinde Pasifik Filosu fırkateyni Mareşal Şapoşnikov'u ziyaret etti. Komutanlarca karşılanan Kim'e geminin özellikleri, üst güverte ve üst yapılarda bulunan denizaltı karşıtı silahlar, dört tüplü torpido kovanları ve RBU-6000 denizaltı roketatar sistemleriyle ilgili bilgi verildi. 1980'lerin ortasında inşa edilen Mareşal Şapoşnikov fırkateyninin birkaç yıl önce derin modernizasyondan geçirilerek modern silahlarla donatıldığı biliniyor.

#4
Foto - Kim'den Rusya'nın hipersonik füzelerine özel ilgi

Kuzey Kore lideri Kim'e, Mareşal Şapoşnikov fırkateynini ziyareti sırasında "Uran" gemisavar füze sistemleri ve "Kalibr" evrensel seyir füze sistemlerinin yanı sıra 100 milimetrelik A-190 otomatik topçu sistemi gösterildi, modern Rus deniz tabanlı füze ve topçu silahlarının özellikleri konusunda bilgi verildi. Mareşal Şapoşnikov fırkateyninin onur ziyaretçileri defterine mesaj yazan Kuzey Kore lideri Kim'e savaş gemisinin maketi hediye edildi. Kim'e ayrıca geminin komuta merkezinde bulunan modern füze silah kontrol sistemleri gösterildi, "Kalibr" deniz konuşlu seyir füzelerinin 1500 kilometreden daha uzak mesafedeki deniz ve kıyı hedeflerine karşı etkin kullanılmasına imkan sağlayan yeni kontrol sistemlerinin gelişmiş kabiliyetleriyle ilgili bilgi verildi. Kuzey Kore lideri Kim'e, Mareşal Şapoşnikov fırkateyninin modernizasyonu sırasında GLONASS ekipmanı da dahil olmak üzere okyanusların herhangi bir bölgesinde savaş görevlerini başarıyla yerine getirmesini sağlayan yeni seyir ekipmanlarıyla donatıldığı anlatıldı.

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