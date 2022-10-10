2022-10-10 12:32:18 Kim Jong-un yeni oyuncağı dünyayı ayağa kaldırdı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore ordusunun düzenlediği askeri tatbikatı denetledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore ordusunun düzenlediği askeri tatbikatı denetledi.
Tatbikatta, ülkenin nükleer teçhizat yeteneklerinin etkinliğini test etmek için balistik füze fırlatıldığı belirtildi.
Kim Jong-un bu denemesi dünyaya son dakika koduyla servis edildi.
Haberde söz konusu tatbikatın bölge ülkeleri tarafından tepkiyle karşılandığı aktarıldı.
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