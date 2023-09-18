Kilosu 55 TL! İncir bu sene yüzleri güldürdü

Mut ilçesi başta kayısı, erik, zeytin ve incir olmak üzere birçok ürünü üreterek hem yurt içine hem de yurt dışına satılmasını sağlıyor. Kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından hasadı başlayan beyaz incirde de sona yaklaşılıyor. İlçede 8 bin dekar alan üretilen şehrin beyaz altını incirden bu sene 30 bin ton rekolte bekleniyor. İlçede üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz incir rengi, aroması, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih ediliyor. Turfanda da kilogramı 65 liradan alıcı bulan incir hasatta sona doğru yaklaşılırken 55 liradan alıcı bulmaya devam ediyor. Geçen yıl 15-20 TL’ye kadar düşen incirin fiyatının bu sene 55 TL altına inmemesi üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.