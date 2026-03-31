Kilosu 3 bin lirayı buldu! Altın değerindeki ürün böyle korunuyor

Toptan olarak kilosu 3 bin TL’yi bulan fıstık çamlarının bir tek kozalağı bile altın değerinde olurken, emeklerini korumak isteyen üreticiler de çam ağaçlarına güvenlik kamera sistemleri takmaya başladı. Özellikle Koçarlı ilçesine bağlı köylerde yaygın olarak üretilen çam fıstığı, ihracat değeri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlarken, emek hırsızlarından ürünlerini korumak isteyen üreticiler de kendi imkanlarıyla önlemini alıyor.