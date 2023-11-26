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Kilosu 10 liradan satılıyor! Günde 20 ton kaldırıyorlar... Böylesi ne görüldü, ne duyuldu

2023-11-26 13:47:04
Kilosu 10 liradan satılıyor! Günde 20 ton kaldırıyorlar... Böylesi ne görüldü, ne duyuldu

Böylesi ne görüldü, ne duyuldu! Türkiye'nin ihtiyacının üçte birini karşılıyor! Kilosu 10 liradan satışa sunuluyor! Üstelik günde 20 ton kaldırıyorlar...

#1
Foto - Kilosu 10 liradan satılıyor! Günde 20 ton kaldırıyorlar... Böylesi ne görüldü, ne duyuldu

Beypazarı, Türkiye'nin havuç üretiminin yüzde 40'ını karşılayan 50 bin nüfuslu bir ilçedir. Özellikle havuç olmak üzere birçok sebze ve meyvenin üretildiği Beypazarı'nda tarımdan geçimini sağlayan halkın oranı yüzde 30'u buluyor. Beypazarı, neredeyse yılın 365 günü havuç üretimi gerçekleştiren bir bölge olarak öne çıkmaktadır. Yüksek rakımlı alanlara sahip olan Beypazarı'nda hasat zamanı, yüksek ve alçak bölgelere göre farklılık gösteriyor

#2
Foto - Kilosu 10 liradan satılıyor! Günde 20 ton kaldırıyorlar... Böylesi ne görüldü, ne duyuldu

Beypazarı'nda özellikle kışlık havuçların hasadı, yüzlerce işçinin tarlalara inmesiyle başladı. Mevsimlik işçiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlada çalışmaya başlayarak havuçları sökmekte ve torbalara koyuyor. Toplanan havuçlar, yıkama tesislerine gönderilmekte ve burada kaba temizlikten geçirildikten sonra paketleme işlemine tabi tutuluyor. Beypazarı havucu, genellikle iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılarak kullanım amaçlarına göre farklı kasalara konuluyor. Üreticiler, hasat ettikleri ürünleri talebe göre piyasaya sunmak için soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

#3
Foto - Kilosu 10 liradan satılıyor! Günde 20 ton kaldırıyorlar... Böylesi ne görüldü, ne duyuldu

Beypazarı'ndaki sebze ve meyve üreticilerinden Mehmet Ertürk, 23 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiğini belirterek, havuç başta olmak üzere ıspanak, taze soğan, aysberg, pancar ve yeşilliklerin çoğunu ilçede yetiştirebildiklerini dile getirdi. Ertürk, havuç hasadının Beypazarı'nda 15 Haziran'da başlayıp, kasımın sonuna kadar devam ettiğini ve ilçede havuç üretiminin 12 ay boyunca devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, Beypazarı'nda havuç rekoltesinin su miktarına bağlı olarak değiştiğini ve kaliteli havucun kilosunun 8-10 lira arasında olduğunu belirten Ertürk, "Günde 15-20 ton havuç kaldırıyoruz. İlçemizde havuç hasadı 15 Haziran’da başlayıp, kasımın sonuna kadar devam eder. Beypazarı’nda havuç 12 ay boyunca vardır. Tarlada kaliteli havucun kilosu 8-10 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

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