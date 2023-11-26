Kilosu 10 liradan satılıyor! Günde 20 ton kaldırıyorlar... Böylesi ne görüldü, ne duyuldu

Beypazarı'ndaki sebze ve meyve üreticilerinden Mehmet Ertürk, 23 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiğini belirterek, havuç başta olmak üzere ıspanak, taze soğan, aysberg, pancar ve yeşilliklerin çoğunu ilçede yetiştirebildiklerini dile getirdi. Ertürk, havuç hasadının Beypazarı'nda 15 Haziran'da başlayıp, kasımın sonuna kadar devam ettiğini ve ilçede havuç üretiminin 12 ay boyunca devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, Beypazarı'nda havuç rekoltesinin su miktarına bağlı olarak değiştiğini ve kaliteli havucun kilosunun 8-10 lira arasında olduğunu belirten Ertürk, "Günde 15-20 ton havuç kaldırıyoruz. İlçemizde havuç hasadı 15 Haziran’da başlayıp, kasımın sonuna kadar devam eder. Beypazarı’nda havuç 12 ay boyunca vardır. Tarlada kaliteli havucun kilosu 8-10 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.