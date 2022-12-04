2022-12-04 08:06:51 Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı işe hızlı başladı! Sahte grafiklerle dezenformasyon çabası
CHP'nin vizyon belgesinin tanıtıldığı toplantıya canlı bağlantı yoluyla katılan Daron Acemoğlu, Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarda bulundu. Acemoğlu'nun sunumunda "Gini Katsayısı", "Türkiye'nin İhracat Penceresinden Teknoloji Düzeyi" ve "Türkiye'de Kurumsal Değişim" ismiyle yer verdiği grafiklerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ve TÜİK'in remi açıklamalarının tersine değerlerde olduğu dikkat çekti.