Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı işe hızlı başladı! Sahte grafiklerle dezenformasyon çabası

DÜŞÜK KALİTELİ BÜYÜMENİN NEDENLERİ Acemoğlu, 2006 ve 2022 yılları arasındaki verilerin paylaşıldığı Düşük Kaliteli Büyümenin Nedenleri adlı grafiklerde, kamu sektörünün dış borcunu resmi kaynakların açıkladığı verilerin dışında tutarak olduğundan fazla gösterdi. TÜİK'in yayımladığı verilere göre Türkiye'nin dış borcunda kamu sektörünün payı, özel sektörün gerisinde kalırken; Acemoğlu'nun grafiklerinde yer verdiği veriler bunun tam tersinde gösterildi. Resmi kaynakların yayımladığı verilere göre Türkiye'nin dış borcu 2021 yılında 441,1 milyar dolar olarak ölçülürken, bunun 179,8 milyarının kamu sektörünün borcu olduğu ifade edildi. Özel sektörün borcu ise 235,2 milyar dolar olarak açıklanırken, Daron Acemoğlu'nun grafiklerinde yer verdiği verilerin resmi rakamlarla çelişmesi dikkatlerden kaçmadı.