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Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı işe hızlı başladı! Sahte grafiklerle dezenformasyon çabası

2022-12-04 08:06:51
Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı işe hızlı başladı! Sahte grafiklerle dezenformasyon çabası

CHP'nin vizyon belgesinin tanıtıldığı toplantıya canlı bağlantı yoluyla katılan Daron Acemoğlu, Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarda bulundu. Acemoğlu'nun sunumunda "Gini Katsayısı", "Türkiye'nin İhracat Penceresinden Teknoloji Düzeyi" ve "Türkiye'de Kurumsal Değişim" ismiyle yer verdiği grafiklerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ve TÜİK'in remi açıklamalarının tersine değerlerde olduğu dikkat çekti.

#1
Foto - Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı işe hızlı başladı! Sahte grafiklerle dezenformasyon çabası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanları arasında yer alan Daron Acemoğlu, CHP'nin yeni vizyon belgesinin tanıtıldığı toplantı salonuna gelmeyerek, uzaktan canlı bağlantı yoluyla katıldı.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı işe hızlı başladı! Sahte grafiklerle dezenformasyon çabası

Daron Acemoğlu, sunumunda Türkiye'nin ekonomisine ve büyüme rakamlarına ilişkin grafiklere yer verdi. Sunum esnasında kullandığı grafikteki verilerin TÜİK'in ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yayımladığı resmi rakamların dışında tutulması dikkatlerden kaçmadı.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı işe hızlı başladı! Sahte grafiklerle dezenformasyon çabası

GİNİ KATSAYISI Acemoğlu, sunumunda Gini katsayısına ilişkin verilere yer verdi. Bir ülkenin milli gelirinin o ülkede yaşayan vatandaşlar arasındaki eşit dağılımında kullanılan ve 1 ile 0 arasında bir değerde ölçülen Gini katsayısı, sıfır değerini aldığı ülkelerde milli gelirin bireyler arasında eşit paylaşıldığını, bir değerini aldığı ülkelerde ise gelire yalnızca bir kişinin sahip olduğu anlamında kullanılıyor.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı işe hızlı başladı! Sahte grafiklerle dezenformasyon çabası

Türkiye'nin Gini katsayısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi hesaplamaları sonucu 2019 itibariyle 0,395 olarak ölçüldü.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı işe hızlı başladı! Sahte grafiklerle dezenformasyon çabası

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ DÜZEYİ Daron Acemoğlu, "Aynı Problem: Türkiye'nin (İhracat Penceresinden) Teknoloji Düzeyi" başlığıyla sunduğu grafikte, 2008 yıllarına kadar düşük yoğunluklu teknoloji ürünlerinin ihracatının azaldığını, orta düşük ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının da arttığına yer verdi. Bununla birlikte teknolojinin ihracattaki katkısının azaldığını ve düşük kaliteli büyümeyle devam edildiğini ifade eden Acemoğlu'nun, 2008 ekonomik krizinden itibaren Türkiye'nin ihracatının 2,5 katına yükseltmesini göz ardı etmesi dikkat çekti. Resmi rakamlara göre Türkiye, 2008'den 2021 yılına kadar ihracatını 2,5 kat, teknoloji yoğun ürünlerinin ihracatını da aynı oranda artırdı.

#6
Foto - Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı işe hızlı başladı! Sahte grafiklerle dezenformasyon çabası

TÜRKİYE'DE KURUMSAL DEĞİŞİM 2008 ekonomik krizini baz alarak oluşturulan "Türkiye'de Kurumsal Değişim" isimli grafiğin, hiçbir resmi kaynağa dayandırılmamış olması dikkatlerden kaçmadı.

#7
Foto - Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı işe hızlı başladı! Sahte grafiklerle dezenformasyon çabası

Acemoğlu'nun 2008 ekonomik krizi öncesi ve sonrası diye adlandırdığı grafikteki veriler, "Sesini duyurabilme ve sorumluluk, siyasi istikrar ve şiddet/terör yokluğu, hükümet etkinliği, düzenleyicilik kalitesi, hukukun üstünlüğü ve yolsuzluğun denetimi" başlıklarıyla sunuldu. Bu verilerin tamamen hangi istatistiksel çalışmalara ve verilere dayandırıldığı ise merak konusu oldu.

#8
Foto - Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı işe hızlı başladı! Sahte grafiklerle dezenformasyon çabası

DÜŞÜK KALİTELİ BÜYÜMENİN NEDENLERİ Acemoğlu, 2006 ve 2022 yılları arasındaki verilerin paylaşıldığı Düşük Kaliteli Büyümenin Nedenleri adlı grafiklerde, kamu sektörünün dış borcunu resmi kaynakların açıkladığı verilerin dışında tutarak olduğundan fazla gösterdi. TÜİK'in yayımladığı verilere göre Türkiye'nin dış borcunda kamu sektörünün payı, özel sektörün gerisinde kalırken; Acemoğlu'nun grafiklerinde yer verdiği veriler bunun tam tersinde gösterildi. Resmi kaynakların yayımladığı verilere göre Türkiye'nin dış borcu 2021 yılında 441,1 milyar dolar olarak ölçülürken, bunun 179,8 milyarının kamu sektörünün borcu olduğu ifade edildi. Özel sektörün borcu ise 235,2 milyar dolar olarak açıklanırken, Daron Acemoğlu'nun grafiklerinde yer verdiği verilerin resmi rakamlarla çelişmesi dikkatlerden kaçmadı.

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