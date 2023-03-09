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Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: Karizmadan yoksun şansı var mı?

2023-03-09 13:43:27
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: Karizmadan yoksun şansı var mı?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında geniş yankı bulurken The Guardian haberinde "Türk muhalefeti kamuoyu tartışmasının ardından okumayı seven cumhurbaşkanı adayına karar verdi. Bazıları 74 yaşındaki iktisatçı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 yıl sonra Erdoğan'ı koltuğunda edecek karizmadan yoksun olduğunu söylüyor" ifadelerine yer verildi.

#1
Foto - Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: Karizmadan yoksun şansı var mı?

Aylardır bir araya gelen ama ortak noktada anlaşmakta zorlanan Millet İttifakı'nda yılan hikayesine dönen cumhurbaşkanı adayı krizi dün çözüldü. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan 6'lı masa toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası ittifakın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında geniş yer alırken CHP lideri için dikkat çeken ifadeler kullanıldı. 14 mayıs tarihidne gerçekleşecek seçimlere büyük önem veren Reuters, "Türkiye'deki muhalif blok, popüler belediye başkanları etrafında tekrar birleşti.'' ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: Karizmadan yoksun şansı var mı?

''ERDOĞAN'IN RAKİBİ OLARAK SEÇİLDİ'' İngiliz yayın kuruluşu BBC haberinde şu ifadelere yer verdi; "Kemal Kılıçdaroğlu: Muhalefet "Türkiye'nin Gandi'sini" Erdoğan'ın rakibi olarak seçti" ''ERDOĞAN'I YENMEK İSTİYOR'' New York Times ise "Muhalefet partileri Erdoğan'ın rakibi için adayı seçti" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Söz konusu haberde "Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve müttefikleri, ülkenin demokrasisine zarar verdiğini için Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek istiyor" ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: Karizmadan yoksun şansı var mı?

''KARİZMADAN YOKSUN'' The Guardian haberinde "Türk muhalefeti kamuoyu tartışmasının ardından okumayı seven cumhurbaşkanı adayına karar verdi. Bazıları 74 yaşındaki iktisatçı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 yıl sonra Erdoğan'ı koltuğunda edecek karizmadan yoksun olduğunu söylüyor" ifadelerine yer verildi. AL JAZEERA: HER SEÇİMİ KAYBETMESİYLE BİLİNİR 'Türk muhalefeti Kılıçdaroğlu'nu aday olarak ilan etti' diyen Al Jazeera, muhalefet ittifakında beş partinin CHP liderinin adaylığını kabul ettiğini, İYİ Parti'nin buna itiraz etmesiyle bloğun parçalandığını, 72 saatlik gerginliğin arabuluculuk çabalarıyla giderildiğini aktardı. Ankara'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Sinem Köseoğlu, Kılıçdaroğlu'nun neredeyse girdiği her seçimi kaybetmesiyle tanındığını ancak 2017'deki Adalet Yürüyüşü'nün ardından popülerliğini artırdığını bildiriyor. ORTODOKS POLİTİKALARA DÖNÜLECEK ABD merkezli Bloomberg de ekonomi çerçevesinden değerlendirme yaptığı analizinde Kılıçdaroğlu'ndan "ekonomist" olarak söz etti. Muhalefet bloğunun iş başına gelmesi halinde, ortodoks para politikası ve “özerk” bir Merkez Bankası vadettiğine dikkat çekildi. ''ŞANSI VAR MI?'' Alman yayın kuruluşu Der Spiegel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kullandığı haberinde, "Bu adam Erdoğan'ı yenmek istiyor. Şansı var mı?" başlığını attı. Washington Post, "Türkiye muhalefeti Mayıs'taki seçimler için Erdoğan'ın rakibini seçti" başlığını kullandı.

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