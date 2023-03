Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: Karizmadan yoksun şansı var mı?

''KARİZMADAN YOKSUN'' The Guardian haberinde "Türk muhalefeti kamuoyu tartışmasının ardından okumayı seven cumhurbaşkanı adayına karar verdi. Bazıları 74 yaşındaki iktisatçı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 yıl sonra Erdoğan'ı koltuğunda edecek karizmadan yoksun olduğunu söylüyor" ifadelerine yer verildi. AL JAZEERA: HER SEÇİMİ KAYBETMESİYLE BİLİNİR 'Türk muhalefeti Kılıçdaroğlu'nu aday olarak ilan etti' diyen Al Jazeera, muhalefet ittifakında beş partinin CHP liderinin adaylığını kabul ettiğini, İYİ Parti'nin buna itiraz etmesiyle bloğun parçalandığını, 72 saatlik gerginliğin arabuluculuk çabalarıyla giderildiğini aktardı. Ankara'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Sinem Köseoğlu, Kılıçdaroğlu'nun neredeyse girdiği her seçimi kaybetmesiyle tanındığını ancak 2017'deki Adalet Yürüyüşü'nün ardından popülerliğini artırdığını bildiriyor. ORTODOKS POLİTİKALARA DÖNÜLECEK ABD merkezli Bloomberg de ekonomi çerçevesinden değerlendirme yaptığı analizinde Kılıçdaroğlu'ndan "ekonomist" olarak söz etti. Muhalefet bloğunun iş başına gelmesi halinde, ortodoks para politikası ve “özerk” bir Merkez Bankası vadettiğine dikkat çekildi. ''ŞANSI VAR MI?'' Alman yayın kuruluşu Der Spiegel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kullandığı haberinde, "Bu adam Erdoğan'ı yenmek istiyor. Şansı var mı?" başlığını attı. Washington Post, "Türkiye muhalefeti Mayıs'taki seçimler için Erdoğan'ın rakibini seçti" başlığını kullandı.