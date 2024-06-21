Kılıçdaroğlu ‘Hançerci’nin yemeğini yiyecek mi?

"Yaz sıcağında turizm ve turizmle ilişkili sektörler ne kadar canlanırsa diğer sektörler de bir o kadar "tatil" havasına girer. O havaya girenlerin başında da siyaset gelir. Gerçi Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel ve bölgesel risklerin artması ve küresel toplantıların yoğunlaşması nedeniyle sürekli hareket halindeler ama iç siyasetin temposu bir hayli düşük. Meclis çalışmalara ara vermiş, siyasi partiler de ilişkileri en alt seviyeye çekmiş durumda. Partilerin il merkezlerinde muhatap bulmak bile zor. Ama buna rağmen siyaset kulisleri yine hareketli ve tatil falan dinlemiyor. Bazen ortada gerçek bir gündem yoksa bile suni gündemler ortaya atılır ya da tarafların konuşulmaktan rahatsız olmayacağı ama birilerinin de geleceğe dair "pozisyon" hesabı yaptığı kulisler medyaya sızdırılır ve bu da siyasi haber sıkıntısı çeken televizyonlarda bile tartışma konusu yapılır. Son günlerde CHP'de başlatılan, "Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya gelecek" söylentileri tam da buna benziyor.