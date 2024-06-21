2024-06-21 16:13:11 Kılıçdaroğlu ‘Hançerci’nin yemeğini yiyecek mi?
CHP'de siyasi oyunların ardı arkası kesilmiyor. Olaylı kurultayda Özgür Özel ile hareket ederek eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu kez Özgür Özel'e karşı hamle yapmaya çalıştığı konuşuluyor. Özgür Özel'in normalleşme kapsamında attığı adımlardan rahatsız olan ve bu kapsamda "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyununa soyunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile temasa geçerek hem "hançerci" imajında kurtulmayı hem de Özgür Özel'i devirmeyi planladığı iddia ediliyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu bu meseleye nasıl yaklaşacak kendisine yakın isimler ne söylüyor? İşte CHP'deki son kaosa ilişkin detaylar...