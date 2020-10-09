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Medya
13
Kılıçdaroğlu, FETÖ aşkı için Digitürk aboneliğini iptal ettirdi!

2020-10-09 15:32:13
Kılıçdaroğlu, FETÖ aşkı için Digitürk aboneliğini iptal ettirdi!

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 9 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Cumhuriyet’in 9 Ekim 2015 tarihli "DİGİTÜRK'TEN 7 KANALA SANSÜR" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Bu da, Kemalist Cumhuriyet'in FETÖ kanallarına kol kanat gerdiğinin delili.. FETÖ'(ye ait kanallar Digitürk'ten çıkarılmış, Cumhuriyet gazetesi, "Helal olsun size.." diyeceğine, "Kemal Kılıçdaroğlu, halka, platformu boykot çağrısı yaptı" üst başlığı ile, hatta Digitürk aboneliğini iptal ettiği bilgisi ile, halkı da FETÖ kanallarına sahip çıkmaya, Digitürk'ü de protestoya örgütlüyor.. Yalan mı, cumhuriyet, yalan mı Kılıçdaroğlu- Bugün utanıyor musunuz bu manşetlerden, yüzünüz kızarıyor mu bu yaptığınız çağrılardan, söyler misiniz?” dedi.

#1
Foto - TARAF, 9 Ekim 2012: “Komisyon dinlemede.” TBMM'de darbeleri Araştırma Komisyonu kurulmuş. Kimden bilgi istiyorlar? Her darbede önce “Canım darbeler elbet kötüdür ama, bu darbenin da haklı yanları var” diye ortalara düşen Hasan Cemal'den.. Eee, böyle bir adamdan bilgi istediklerine göre, bir arpa boyu adım atamazlar.. Atamamışlar da zaten.. Bugün dahi darbe için iş kotaran Hasan Cemal'e, “Ben bütün darbelere karşı çıktım” edebiyatı yaptırmışlar… İkinci ifadeyi Kadir Sarmusak vermiş… 28 Şubat’ın belkemiği Batı Çalışma Grubu’nu faş eden, sırf bu yüzden Çevik Bir’in işkencelerine maruz kalan, tutuklanması için sahte belgelerin üretildiği, onu beraat ettiren hakimlerin ordudan ihraç edildiği bir asker… Ve Agah Oktay Güner… Sırf sarfettiği “Ecevit ve Erbakan erken seçime evet deselerdi askerin darbe gerekçesi kalmayacaktı” ifadesi bile bu adamın kafasının nerede olduğunu ispata yetmiyor mu? Aynı mavalı, İnönü de Menderes için 1960 darbesinde söylememiş miydi? Kafa, aynı kafa..

TARAF, 9 Ekim 2012: “Komisyon dinlemede.” TBMM'de darbeleri Araştırma Komisyonu kurulmuş. Kimden bilgi istiyorlar? Her darbede önce “Canım darbeler elbet kötüdür ama, bu darbenin da haklı yanları var” diye ortalara düşen Hasan Cemal'den.. Eee, böyle bir adamdan bilgi istediklerine göre, bir arpa boyu adım atamazlar.. Atamamışlar da zaten.. Bugün dahi darbe için iş kotaran Hasan Cemal'e, “Ben bütün darbelere karşı çıktım” edebiyatı yaptırmışlar… İkinci ifadeyi Kadir Sarmusak vermiş… 28 Şubat’ın belkemiği Batı Çalışma Grubu’nu faş eden, sırf bu yüzden Çevik Bir’in işkencelerine maruz kalan, tutuklanması için sahte belgelerin üretildiği, onu beraat ettiren hakimlerin ordudan ihraç edildiği bir asker… Ve Agah Oktay Güner… Sırf sarfettiği “Ecevit ve Erbakan erken seçime evet deselerdi askerin darbe gerekçesi kalmayacaktı” ifadesi bile bu adamın kafasının nerede olduğunu ispata yetmiyor mu? Aynı mavalı, İnönü de Menderes için 1960 darbesinde söylememiş miydi? Kafa, aynı kafa..

#2
Foto - CUMHURİYET, 9 Ekim 2012: “ASKERE DİN DERSİ.” Laik Fransa’nın ordusunda bile din subayı bulunur, bizimkiler askeri öğrenciye seçmeli verilecek din dersini bile kabullenemez… Şimdi, kendi zihniyetlerine göre, Fransa mı medeni değil, bizimkiler mi? Bize göre ikisi de değil ya!

CUMHURİYET, 9 Ekim 2012: “ASKERE DİN DERSİ.” Laik Fransa’nın ordusunda bile din subayı bulunur, bizimkiler askeri öğrenciye seçmeli verilecek din dersini bile kabullenemez… Şimdi, kendi zihniyetlerine göre, Fransa mı medeni değil, bizimkiler mi? Bize göre ikisi de değil ya!

#3
Foto - TARAF, 9 Ekim 2013:

TARAF, 9 Ekim 2013: "BANA 'AT Bİ TEKLİK' DEDİ." FETÖ'cü Taraf gazetesindeki başlığı okuduğunuzda, sanıyorsunuz ki, AK Parti'nin bakanı, kendisine "Bir teklik" istemiş. Oysa doğrusu ne? Anlatan bile, "2 milyar dolar borcum olduğunu kabul ettim" diye başlıyor.. Devlet 2 milyar dolar borç takmış, utanmadan bir de bakana iftira atıyor, "Bir teklik at" dedi diye.. Maliye Bakanı, kabul ettiğin borcun yarısını nakit öde, yarısını da sonra ödersin diyor.. Bunlar ise, parayı kendisine istemiş gibi algı oluşturuyorlar.. Bugünlerde AK Parti'ye ölümüne saldıran Can Ataklı da şahitmiş.. Neye şahit, önce Cem Uzan'ın hortumuna şahit, sonra da, AK Partili bakanların, devletin kör kuruşunu, bu hortumcudan tahsil etmek için, nasıl çaba gösterdiklerine.. Ama hortuma alıştıkları için, o dürüst bakanlara, ölümüne karşı çıkıyorlar.. Bugün bile..

#4
Foto - ZAMAN, 9 Ekim 2013: “DERSHANELERİ KAPATMAK TEŞEBBÜS HÜRRİYETİNE AYKIRI.

ZAMAN, 9 Ekim 2013: “DERSHANELERİ KAPATMAK TEŞEBBÜS HÜRRİYETİNE AYKIRI." FETÖ'cü hainler, “Teşebbüs hürriyeti” diye diye, işi darbe teşebbüsüne kadar vardırdılar… “Aynı insanlar hem okul hem de dershane açıyor, okulunda parayla okuttuğu çocuğu bir de dershaneye kaydettiriyor, aileler aynı iş için iki kere para ödüyor, bu sömürü bitsin” diyen Erdoğan’ı, sırf militan kaynaklarını kaybetmemek için devirmeye çalıştılar… Ama o FETÖ'clere destek veren isimlere de bakmak gerekir: Biri Oktay Vural diğeri de Nuri Gürgür..

#5
Foto - SÖZCÜ, 9 Ekim 2013: “ANDIMIZ KALDIRILDI BİRİLERİ KINA YAKSIN.

SÖZCÜ, 9 Ekim 2013: “ANDIMIZ KALDIRILDI BİRİLERİ KINA YAKSIN." Bir yandan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kaldırılsın diye, öbür yandan andımızı zorla okutmak için kıyametleri koparıyorlar… Esas ilginç olan ise, öğrenci andının kaldırılmasına en sert tepkiyi, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vermiş. Bakın ne demiş, bugün HDP'lilerle ittifak hazırlığı içinde olan Kılıçdaroğlu: "Çık milletin önünde 'Türk sözünü yasaklıyorum' de, olsun, bitsin!" CHP, oy için HDP'lilere yaklaşıyor da, bu lafı eden CHP genel başkanı ile, HDP nasıl ittifak yapıyor, onu merak ediyorum..

#6
Foto - CUMHURİYET, 9 Ekim 2014: “YİNE KOMPLO KAFASI.

CUMHURİYET, 9 Ekim 2014: “YİNE KOMPLO KAFASI." 8 Ekim 2014 tarihli nüshasında “HDP’nin çağrısıyla başlayan eylemler” diyen Cumhuriyet, ertesi gün “Hükümet HDP’yi suçluyor, Yine komplo kafası” diyor… İşlerine gelmeyince öyle bir dönüyorlar ki, omurgaları olsa kesin kırılır! Bugün o olayların sorumluları gözaltına alındığında da, "kendi attıkları, "HDP sokağa çağırdı" başlığını unutup, "Niye HDP'lileri sorumlu tutuyorsunuz" diyorlar. Sanki insanlar sokağa, durup dururken çıkmışlar, HDP'liler insanları sokağa çağırmamış gibi..

#7
Foto - ZAMAN, 9 Ekim 2014: “MACERAYLA MİLLETİ FEKALETE SÜRÜKLEYENLER ALLAH'A HESABINI VEREMEZ.” Yorum yapıp ne yazacaksın buna? Maceraya giren kim, Türkiye'deki meşru hükümeti devirmeye kalkışan kim, CIA ile ortak iş tutan kim? Kendileri etti, kendileri buldu.. IŞİD'e söylenmiş gibi gösterildiğine bakmayın siz.. Resmen AK Parti iktidarına söylüyor, bu sözleri..

ZAMAN, 9 Ekim 2014: “MACERAYLA MİLLETİ FEKALETE SÜRÜKLEYENLER ALLAH'A HESABINI VEREMEZ.” Yorum yapıp ne yazacaksın buna? Maceraya giren kim, Türkiye'deki meşru hükümeti devirmeye kalkışan kim, CIA ile ortak iş tutan kim? Kendileri etti, kendileri buldu.. IŞİD'e söylenmiş gibi gösterildiğine bakmayın siz.. Resmen AK Parti iktidarına söylüyor, bu sözleri..

#8
Foto - SÖZCÜ, 9 Ekim 2014: “TÜRKİYE'Yİ BATAKLIĞA ATTINIZ MEMNUN MUSUNUZ?” Bugünlerde sorumlularının gözaltına alındığı Kobani olaylarının yaşandığı gün Sözcü'nün manşeti bu idi:

SÖZCÜ, 9 Ekim 2014: “TÜRKİYE'Yİ BATAKLIĞA ATTINIZ MEMNUN MUSUNUZ?” Bugünlerde sorumlularının gözaltına alındığı Kobani olaylarının yaşandığı gün Sözcü'nün manşeti bu idi: "Türkiye'yi bataklığa attınız, memnun musunuz" Şu manşetteki fotoğrafların yerine, Gezi kalkışmasındaki fotoğrafları kullansak, kimse farkı anlayabilir mi? Sözcü'nün savunduğu gezi isyanında da aynı olaylar yaşanmıştı. Ama Sözcü o olayları, "yeşil hareketi" diye övgülerle vermişti..

#9
Foto - ZAMAN, 9 Ekim 2015: “SEÇİM ÖNCESİ SANSÜRE İSYAN” Şu isimlere birer birer bakalım, şimdi ne yapıyorlarmış… Atilla Kaya: “FETÖ devlet için değil, AKP için tehdit” çıkışıyla hatırlanıyor… Şimdi nerededir, ne yapar bilen yok… Mustafa Kamalak: Sırf muhalefet için FETÖ’nün argümanlarına sarıldı, Yerini, aynı siyaseti izleyen bir başka isme bıraktı ve siyaset sahnesinden silindi gitti… Selahattin Demirtaş: FETÖ’nün bir numaralı ortaklarından, hani Ekrem Dumanlı’yla arka kapıda buluşan ekipten… “FETÖ zayıflatıyor, bağımsızlık için fırsat bu fırsat” dedi, başaramadı, kendini hapiste buldu… Turgay Olcayto: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanı… Hani “Ötekileştiriyorlar” edebiyatı yapıp, yıllar yılı kendi kafasından olmayanların cemiyete üyelik talebini sebepsiz reddettiren adam… Kemal Kılıçdaroğlu: Bildiğiniz Bay Kemal… Melek İpek: Oğlunu savunma içgüdüsünü suistimal edip, bir değil iki değil, kaç kere yüzünü eğdirdikleri, yaşını başını almış bir anne… Fatih Portakal: Amerikan FOX’un adamı, şimdi Ekrem İmamoğlu’nun müstakbel propagandisti… Koray Çalışkan: Yok, adam ortalıkta yok… Sesi soluğu da çıkmıyor, nedendir acep? Levent Gültekin: Daha haftası olmadı, “Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar” diyebilecek kadar yaşadığı coğrafyadan habersiz bir gazeteci… Ahmet Ümit: O da ekmeğinin peşinde, sesini duyuracak, reklamını yapacak kim varsa onun davulunu çalan bir yazar…

ZAMAN, 9 Ekim 2015: “SEÇİM ÖNCESİ SANSÜRE İSYAN” Şu isimlere birer birer bakalım, şimdi ne yapıyorlarmış… Atilla Kaya: “FETÖ devlet için değil, AKP için tehdit” çıkışıyla hatırlanıyor… Şimdi nerededir, ne yapar bilen yok… Mustafa Kamalak: Sırf muhalefet için FETÖ’nün argümanlarına sarıldı, Yerini, aynı siyaseti izleyen bir başka isme bıraktı ve siyaset sahnesinden silindi gitti… Selahattin Demirtaş: FETÖ’nün bir numaralı ortaklarından, hani Ekrem Dumanlı’yla arka kapıda buluşan ekipten… “FETÖ zayıflatıyor, bağımsızlık için fırsat bu fırsat” dedi, başaramadı, kendini hapiste buldu… Turgay Olcayto: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanı… Hani “Ötekileştiriyorlar” edebiyatı yapıp, yıllar yılı kendi kafasından olmayanların cemiyete üyelik talebini sebepsiz reddettiren adam… Kemal Kılıçdaroğlu: Bildiğiniz Bay Kemal… Melek İpek: Oğlunu savunma içgüdüsünü suistimal edip, bir değil iki değil, kaç kere yüzünü eğdirdikleri, yaşını başını almış bir anne… Fatih Portakal: Amerikan FOX’un adamı, şimdi Ekrem İmamoğlu’nun müstakbel propagandisti… Koray Çalışkan: Yok, adam ortalıkta yok… Sesi soluğu da çıkmıyor, nedendir acep? Levent Gültekin: Daha haftası olmadı, “Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar” diyebilecek kadar yaşadığı coğrafyadan habersiz bir gazeteci… Ahmet Ümit: O da ekmeğinin peşinde, sesini duyuracak, reklamını yapacak kim varsa onun davulunu çalan bir yazar…

#10
Foto - BUGÜN, 9 Ekim 2015: KARA BİR LEKE.

BUGÜN, 9 Ekim 2015: KARA BİR LEKE." Digitürk FETÖ kanallarını platformdan çıkartınca, CHP Genel başkanı tarafından böyle tehdit edilmiş.. Bunlar FETÖ'ye karşı mıydılar? AK Parti'yi FETÖ ile kolkola girmekle mi suçluyorlardı? 2013 öncesinde, şu AK partilinin, bu Ak Partilinin Fetullah Gülen ile fotoğrafını yayınlayıp, suçlama mı yapıyorlardı? Kılıçdaroğlu'nun "Digitürk bedelini ödeyecektir" tehdidi yaptığı tarih, 9 Ekim 2015. kayıtlara geçsin.. Savcılar bunun hesabını sorsun..

#11
Foto - SÖZCÜ, 9 Ekim 2015: “YARGI KARARI OLMADAN 7 KANALI DİGİTÜRK'TEN ATTILAR.. KUMANDA TAYYİP'TE.” Hani ara ara “Biz FETÖ’yle mücadele ettik” falan diyor ya bu Sözcü’nün adamları, buyrun görün nasıl mücadele ettiklerini… FETÖ'nün 7 kanalı, Digitürk'ten çıkarılıyor. Sözcü FETÖ'nün kanallarına sahip çıkıp,

SÖZCÜ, 9 Ekim 2015: “YARGI KARARI OLMADAN 7 KANALI DİGİTÜRK'TEN ATTILAR.. KUMANDA TAYYİP'TE.” Hani ara ara “Biz FETÖ’yle mücadele ettik” falan diyor ya bu Sözcü’nün adamları, buyrun görün nasıl mücadele ettiklerini… FETÖ'nün 7 kanalı, Digitürk'ten çıkarılıyor. Sözcü FETÖ'nün kanallarına sahip çıkıp, "Erdoğan'ın sevmediği 7 cemaat TV'sini sansürledi"ğini iddia ediyor.. Sözcü FETÖ ile işbirliği içinde deyince, niye kızıyorlar. İşte bu manşet, belgesi değil mi?

#12
Foto - CUMHURİYET, 9 Ekim 2015:

CUMHURİYET, 9 Ekim 2015: "DİGİTÜRK'TEN 7 KANALA SANSÜR." Bu da, kemalist Cumhuriyet'in FETÖ kanallarına kol kanat gerdiğinin delili.. FETÖ'(ye ait kanallar Digitürk'ten çıkarılmış, Cumhuriyet gazetesi, "Helal olsun size.." diyeceğine, "Kemal Kılıçdaroğlu, halka, platformu boykot çağrısı yaptı" üst başlığı ile, hatta Digitürk aboneliğini iptal ettiği bilgisi ile, halkı da FETÖ kanallarına sahip çıkmaya, Digitürk'ü de protestoya örgütlüyor.. Yalan mı, cumhuriyet, yalan mı Kılıçdaroğlu- Bugün utanıyor musunuz bu manşetlerden, yüzünüz kızarıyor mu bu yaptığınız çağrılardan, söyler misiniz?

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