2020-10-09 15:32:13 Kılıçdaroğlu, FETÖ aşkı için Digitürk aboneliğini iptal ettirdi!
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 9 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Cumhuriyet’in 9 Ekim 2015 tarihli "DİGİTÜRK'TEN 7 KANALA SANSÜR" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Bu da, Kemalist Cumhuriyet'in FETÖ kanallarına kol kanat gerdiğinin delili.. FETÖ'(ye ait kanallar Digitürk'ten çıkarılmış, Cumhuriyet gazetesi, "Helal olsun size.." diyeceğine, "Kemal Kılıçdaroğlu, halka, platformu boykot çağrısı yaptı" üst başlığı ile, hatta Digitürk aboneliğini iptal ettiği bilgisi ile, halkı da FETÖ kanallarına sahip çıkmaya, Digitürk'ü de protestoya örgütlüyor.. Yalan mı, cumhuriyet, yalan mı Kılıçdaroğlu- Bugün utanıyor musunuz bu manşetlerden, yüzünüz kızarıyor mu bu yaptığınız çağrılardan, söyler misiniz?” dedi.