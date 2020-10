Kılıçdaroğlu, FETÖ aşkı için Digitürk aboneliğini iptal ettirdi!

TARAF, 9 Ekim 2013: "BANA 'AT Bİ TEKLİK' DEDİ." FETÖ'cü Taraf gazetesindeki başlığı okuduğunuzda, sanıyorsunuz ki, AK Parti'nin bakanı, kendisine "Bir teklik" istemiş. Oysa doğrusu ne? Anlatan bile, "2 milyar dolar borcum olduğunu kabul ettim" diye başlıyor.. Devlet 2 milyar dolar borç takmış, utanmadan bir de bakana iftira atıyor, "Bir teklik at" dedi diye.. Maliye Bakanı, kabul ettiğin borcun yarısını nakit öde, yarısını da sonra ödersin diyor.. Bunlar ise, parayı kendisine istemiş gibi algı oluşturuyorlar.. Bugünlerde AK Parti'ye ölümüne saldıran Can Ataklı da şahitmiş.. Neye şahit, önce Cem Uzan'ın hortumuna şahit, sonra da, AK Partili bakanların, devletin kör kuruşunu, bu hortumcudan tahsil etmek için, nasıl çaba gösterdiklerine.. Ama hortuma alıştıkları için, o dürüst bakanlara, ölümüne karşı çıkıyorlar.. Bugün bile..