Kılıçdaroğlu, FETÖ aşkı için Digitürk aboneliğini iptal ettirdi!

ZAMAN, 9 Ekim 2015: “SEÇİM ÖNCESİ SANSÜRE İSYAN” Şu isimlere birer birer bakalım, şimdi ne yapıyorlarmış… Atilla Kaya: “FETÖ devlet için değil, AKP için tehdit” çıkışıyla hatırlanıyor… Şimdi nerededir, ne yapar bilen yok… Mustafa Kamalak: Sırf muhalefet için FETÖ’nün argümanlarına sarıldı, Yerini, aynı siyaseti izleyen bir başka isme bıraktı ve siyaset sahnesinden silindi gitti… Selahattin Demirtaş: FETÖ’nün bir numaralı ortaklarından, hani Ekrem Dumanlı’yla arka kapıda buluşan ekipten… “FETÖ zayıflatıyor, bağımsızlık için fırsat bu fırsat” dedi, başaramadı, kendini hapiste buldu… Turgay Olcayto: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanı… Hani “Ötekileştiriyorlar” edebiyatı yapıp, yıllar yılı kendi kafasından olmayanların cemiyete üyelik talebini sebepsiz reddettiren adam… Kemal Kılıçdaroğlu: Bildiğiniz Bay Kemal… Melek İpek: Oğlunu savunma içgüdüsünü suistimal edip, bir değil iki değil, kaç kere yüzünü eğdirdikleri, yaşını başını almış bir anne… Fatih Portakal: Amerikan FOX’un adamı, şimdi Ekrem İmamoğlu’nun müstakbel propagandisti… Koray Çalışkan: Yok, adam ortalıkta yok… Sesi soluğu da çıkmıyor, nedendir acep? Levent Gültekin: Daha haftası olmadı, “Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar” diyebilecek kadar yaşadığı coğrafyadan habersiz bir gazeteci… Ahmet Ümit: O da ekmeğinin peşinde, sesini duyuracak, reklamını yapacak kim varsa onun davulunu çalan bir yazar…