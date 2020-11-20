Kılıçdaroğlu, Akşener ve Sözcü avanesinden cevap bekliyoruz! Erdoğan'ı devirmek için HDPKK'ya ne verdiniz ne aldınız açıklayın

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 20 Kasımlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 20 Kasım 2012 tarihli ve "BU GİDİŞLE APO'NUN HEYKELİNİ DE DİKERLER AÇILIŞI DA AKP'LİLER YAPAR" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, "Eylemleri bitirsin diye ne verdiniz açıklayın" diyor. Ve "Bu gidişle Apo'nun heykelini de dikeler, açılışı da AKP'liler yapar" manşeti atıyor. Biz de bugün Sözcü'nün yaptığı yayınları, HDP şirinliklerini hatırlatarak, İP'in genel başkanının HDP ile kahvaltıda buluşma hazırlıklarını ve buna Sözcü'nün verdiği desteği hatırlatarak soralım: "Erdoğan askere kurşun sıkılmasın diye çözüm sürecini başlattı.. Kendisi için değil. Peki siz, Erdoğan'ı devirmek için ne verdiniz açıklayın, Meral Akşener, Kamel Kılıçdaroğlu, ve Sözcü avanesi, hep birlikte açıklayın, ne verdiniz? ne aldınız?" ifadelerini kullandı.