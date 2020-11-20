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Kılıçdaroğlu, Akşener ve Sözcü avanesinden cevap bekliyoruz! Erdoğan'ı devirmek için HDPKK'ya ne verdiniz ne aldınız açıklayın

2020-11-20 14:04:23
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Sözcü avanesinden cevap bekliyoruz! Erdoğan'ı devirmek için HDPKK'ya ne verdiniz ne aldınız açıklayın

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 20 Kasımlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 20 Kasım 2012 tarihli ve "BU GİDİŞLE APO'NUN HEYKELİNİ DE DİKERLER AÇILIŞI DA AKP'LİLER YAPAR" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, "Eylemleri bitirsin diye ne verdiniz açıklayın" diyor. Ve "Bu gidişle Apo'nun heykelini de dikeler, açılışı da AKP'liler yapar" manşeti atıyor. Biz de bugün Sözcü'nün yaptığı yayınları, HDP şirinliklerini hatırlatarak, İP'in genel başkanının HDP ile kahvaltıda buluşma hazırlıklarını ve buna Sözcü'nün verdiği desteği hatırlatarak soralım: "Erdoğan askere kurşun sıkılmasın diye çözüm sürecini başlattı.. Kendisi için değil. Peki siz, Erdoğan'ı devirmek için ne verdiniz açıklayın, Meral Akşener, Kamel Kılıçdaroğlu, ve Sözcü avanesi, hep birlikte açıklayın, ne verdiniz? ne aldınız?" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - SÖZCÜ, 20 kasım 2012:

SÖZCÜ, 20 kasım 2012: "BU GİDİŞLE APO'NUN HEYKELİNİ DE DİKERLER AÇILIŞI DA AKP'LİLER YAPAR" Kemalist Sözcü, "Eylemleri bitirsin diye ne verdiniz açıklayın" diyor. Ve "Bu gidişle Apo'nun heykelini de dikeler, açılışı da AKP'liler yapar" manşeti atıyor. Biz de bugün Sözcü'nün yaptığı yayınları, HDP şirinliklerini hatırlatarak, İP'in genel başkanının HDP ile kahvaltıda buluşma hazırlıklarını ve buna Sözcü'nün verdiği desteği hatırlatarak soralım: "Erdoğan askere kurşun sıkılamsın diye çözüm sürecini başlattı.. Kendisi için değil. Peki siz, Erdoğan'ı devirmek için ne verdiniz açıklayın, Meral Akşener, Kamel Kılıçdaroğlu, ve Sözcü avanesi, hep birlikte açıklayın, ne verdiniz? ne aldınız?"

#2
Foto - ZAMAN, 20 Kasım 2013:

ZAMAN, 20 Kasım 2013: "BU MÜESSESELER MİLLETİN, KİM YÖNETİRSE YÖNETSİN" FETÖ'cü Zaman gazetesi, Pensilvanya'daki liderini konuşturuyor: "Bu müesseseler milletin, kim yönetirse yönetsin". 17 Aralık'a 27 gün kalmış. İnsanları rahatlatan, gevşeten, aleyhteki bir sürü "bunlar örgüt" şeklindeki nitelemeleri bir çırpıda silip süpüren, yılanca bir açıklama.. Peki sonra ne oldu? O milletin denilen müesseseleri devlet alıp, millet tarafından yönetmek istediğinde, bunlar ne yaptılar? Söyleyin Ekrem Dumanlı'lar. Söyleyin Abdülhamit Bilici'ler.. Akın İpek'ler.. Söyleyin, karşımıza geçip, dinden bahseden, imandan, hoşgörüden, vicdandan bahsedenler. Ya bu sözünüz yalandı, ya da sonrasında söylediğiniz "malımıza el konuldu" söyleminiz yalan..

#3
Foto - BUGÜN, 20 Kasım 2013:

BUGÜN, 20 Kasım 2013: "MİLLETİN ESERİ HEDER OLMASIN" FETÖ'cü Bugün gazetesi de, dersanelerin kapatılması sürecinde çaktırmadan böyle alttan alan açıklamalar yaparak, 17 Aralık emniyet darbesinin yol haritasını hayata geçirmişler. "Milletin eseri" demişler.. "Alın, siz yönetin isterseniz" demişler. Ama o arada, emniyet darbesinin yol taşlarını döşemişler, yüzüne karşı güldükleri Erdoğan'a darbe hazırlığı yapmışlar.

#4
Foto - ZAMAN, 20 Kasım 2014:

ZAMAN, 20 Kasım 2014: "28 ŞUBATÇILAR BİLE BUNU YAPAMADI" Bugünlerde Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın, tekrarladığı bu söz, ilk defa FETÖ'cüler dillendirmiş. Akıl hocaları FETÖ'cü.. Ama ilginç olan şu ki, "28 Şubatçılar bile bunu yapamadı" diyerek devirmek istedikleri Erdoğan'a karşı ittifak kurdukları adamlar, tam da 28 Şubat'ta, dindar insanlara zulmeden CHP'liler.. 28 Şubatçı dedikleri adamlarla kolkola girip, sonra da "28 Şubatçılar bile yapmadılar" diyorlar.

#5
Foto - CUMHURİYET, 20 Kasım 2016:

CUMHURİYET, 20 Kasım 2016: "ÇOCUKTAN EŞ OLMAZ" Kemalist Cumhuriyet'in "Çocuktan eş olmaz" dedikleri yaştakiler metres olarak kullanılıyorlar. Bu kemalist tayfa, ona ses çıkartmıyor.. Ama biz deyince ki, "o yaştakiler yeni dönemde, bundan sonra yine evlenmesin, ama eski yıllarda evlenip, çocuğu olanların da, aile olanların da peşini bırakın, cezaevine koymayın".. Hemen ayaklanıyorlar.. 4 yıl geçmiş, AK parti hala o kanunu çıkaramadı.. İnsanlar cezaevine girdi, nerede ise cezalarını çekip çıkacaklar, hala o dram bitmedi.. Kemalistler, sevgililere serbestlik istiyorlar, evlenenlerin cezaevine girmesinden hiçbir şekilde vazgeçmiyorlar..

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