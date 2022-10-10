2022-10-10 10:53:30 Kiev'den korkunç görüntüler
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah saatlerinde 3 tane büyük patlama meydana geldi. Bölgede hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.
"Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak; bunların içinden bir fırkası kurtulacaktır.” Hadisini nasıl anlamalıyız?
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah saatlerinde 3 tane büyük patlama meydana geldi. Bölgede hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ayrıca "Ukranya genelinden hava saldırısı sirenleri çalmaya devam ediyor. Füzeler vuruluyor ama maalesef ölü ve yaralılar var" ifadesinde bulundu.
Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü.
İşte Kiev'den güncel görüntüler...
İşte Kiev'den güncel görüntüler...
İşte Kiev'den güncel görüntüler...
İşte Kiev'den güncel görüntüler...
İşte Kiev'den güncel görüntüler...
İşte Kiev'den güncel görüntüler...
İşte Kiev'den güncel görüntüler...
İşte Kiev'den güncel görüntüler...
İşte Kiev'den güncel görüntüler...
İşte Kiev'den güncel görüntüler...
İşte Kiev'den güncel görüntüler...
İşte Kiev'den güncel görüntüler...
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