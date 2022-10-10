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Dünya
16
Kiev'den korkunç görüntüler

2022-10-10 10:53:30
Kiev'den korkunç görüntüler

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah saatlerinde 3 tane büyük patlama meydana geldi. Bölgede hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

#1
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

#2
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ayrıca "Ukranya genelinden hava saldırısı sirenleri çalmaya devam ediyor. Füzeler vuruluyor ama maalesef ölü ve yaralılar var" ifadesinde bulundu.

#3
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü.

#4
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

İşte Kiev'den güncel görüntüler...

#5
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

İşte Kiev'den güncel görüntüler...

#6
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

İşte Kiev'den güncel görüntüler...

#7
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

İşte Kiev'den güncel görüntüler...

#8
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

İşte Kiev'den güncel görüntüler...

#9
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

İşte Kiev'den güncel görüntüler...

#10
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

İşte Kiev'den güncel görüntüler...

#11
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

İşte Kiev'den güncel görüntüler...

#12
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

İşte Kiev'den güncel görüntüler...

#13
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

İşte Kiev'den güncel görüntüler...

#14
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

İşte Kiev'den güncel görüntüler...

#15
Foto - Kiev'den korkunç görüntüler

İşte Kiev'den güncel görüntüler...

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