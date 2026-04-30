Amerikalılar 'servet var' diyordu: O ilimizde petrol için yerin 2300 metre altına iniliyor
Amerikalıların büyük bir petrol rezervi olduğu yönünde sonuçlar aldığı Diyarbakır'da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesi sınırları içerisinde petrol varlığının tespiti için bir adet sondaj kuyusu açılacak.
Türkiye Petrolleri (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Kocaköy İlçesindeki Eyüpler Mahallesi sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor.
IR/TPO/K/5086 ruhsat numaralı arazi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Sebyan-7 tespit kuyusu açılacak. 2.500 metre derinlikte patlatma yapılacak. Çalışmalar toplam 435.000 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek.
32 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
