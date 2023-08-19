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Kıbrıs’ta gergin anlar! BM askerleri ile Türk askeri karşı karşıya geldi

2023-08-19 07:52:57
Kıbrıs’ta gergin anlar! BM askerleri ile Türk askeri karşı karşıya geldi

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek istedi. BM Barış Gücü askerleri, araçlarını KKTC topraklarına park ederken, güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları dozerlerle bölgeden kaldırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacağını bildirdi.

#1
Foto - Kıbrıs’ta gergin anlar! BM askerleri ile Türk askeri karşı karşıya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından, Pile-Yiğitler Projesi yolunda bu sabah Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerine ve araçlarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirterek, "BMBG'nin bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı taraflı ve kabul edilemez tavır, BMBG'nin ülkemizdeki varlığını sorgulatmakla kalmayıp BM'nin itibarını ve inandırıcılığını da zedelemektedir." denildi.

#2
Foto - Kıbrıs’ta gergin anlar! BM askerleri ile Türk askeri karşı karşıya geldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC topraklarına ve Pile'deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Pile-Yiğitler yolu yapımına dün başlanıldığı belirtildi.

#3
Foto - Kıbrıs’ta gergin anlar! BM askerleri ile Türk askeri karşı karşıya geldi

Bu yol yapım projesinin tamamen insani amaç taşıdığının altı çizilen açıklamada, "Hal böyle olmasına rağmen bugün BMBG askerleri tarafından bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan polisimize ve yol inşaat ekibine KKTC toprakları içinde fiziksel müdahalede bulunulmuş, yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG'nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir." ifadesine yer verildi.

#4
Foto - Kıbrıs’ta gergin anlar! BM askerleri ile Türk askeri karşı karşıya geldi

"GERGİNLİĞE BM ASKERLERİ VE PERSONELİNİN TUTUMU NEDEN OLDU" Açıklamada, KKTC güvenlik güçlerinin BMBG askerlerine ve Birleşmiş Milletler (BM) araçlarına saldırıda bulunduğu yönündeki iddialar hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

#5
Foto - Kıbrıs’ta gergin anlar! BM askerleri ile Türk askeri karşı karşıya geldi

"BMBG'nin açıklaması ve bazı ülkelerin benzer açıklamalarında, yaşanan durum çarpıtılmakta BM askerine ve araçlarına saldırıda bulunulduğu iddia edilmektedir. Bu iddialar asılsızdır. Sahada sadece polisimiz bulunmaktadır ve KKTC topraklarında bulunan polisimizin görevi yol çalışmalarını gerçekleştiren sivil ekibin güvenliğini sağlamaktır."

#6
Foto - Kıbrıs’ta gergin anlar! BM askerleri ile Türk askeri karşı karşıya geldi

"Bölgede meydana gelen gerginlik BM askerleri ve personelinin tutumu ve yol yapımını sürdüren ekibimiz ve bu ekibin güvenliğini sağlayan polisimize yaptığı fiziksel müdahale ve engellemelerden kaynaklanmıştır."

#7
Foto - Kıbrıs’ta gergin anlar! BM askerleri ile Türk askeri karşı karşıya geldi

Pile-Yiğitler yolu projesinin 25 yıllık bir geçmişi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Pile – Yiğitler yolu projesi hususunda Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu ve bu yönde yaptığı tüm çağrılara rağmen bugüne kadar Pile'de yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmamış ve iyi niyetimiz karşılık görmemiştir. Bu nedenle Ada'nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk tarafı Pile – Yiğitler Yolu'nun tamamlanması için gerekli çalışmaları, BMBG'yi bilgilendirmek suretiyle başlatmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

#8
Foto - Kıbrıs’ta gergin anlar! BM askerleri ile Türk askeri karşı karşıya geldi

"BMBG'NİN TAVRI BM'NİN İTİBARINI VE İNANDIRICILIĞINI DA ZEDELEMEKTEDİR" Açıklamada, "Öte yandan 1996 yılında, Rumlar tarafından bilinçli bir şekilde Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa yol yapımı ve yine 2004 yılında Rum tarafınca inşa edilen Pile-Voroklini yol yapımına Kıbrıs Türk tarafının tüm itirazları ve protestolarına rağmen sessiz kalarak izin vermiştir. BMBG'nin bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı taraflı ve kabul edilemez tavır BMBG'nin ülkemizdeki varlığını sorgulatmakla kalmayıp Birleşmiş Milletlerin itibarını ve inandırıcılığını da zedelemektedir." ifadelerine yer verildi.

#9
Foto - Kıbrıs’ta gergin anlar! BM askerleri ile Türk askeri karşı karşıya geldi

BMBG'den Kıbrıs Türkleri ve Rumlara eşit mesafede bir tutum sergilenmesi çağrısı yapılan açıklamada, "KKTC'de Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetinden bilistifade mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdüren BMBG'den beklentimiz bu taraflı tavrını gözden geçirerek, Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarımıza fiziksel müdahale ve engelleme çabalarına derhal son vermesi, söylem ve eylemlerinde Kıbrıs Türkleri ve Rumlara eşit mesafede bir tutum benimsemesi yönündedir." denildi.

#10
Foto - Kıbrıs’ta gergin anlar! BM askerleri ile Türk askeri karşı karşıya geldi

BM BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİ İLE KKTC GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA GERGİNLİK BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi.

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