2023-08-19 07:52:57 Kıbrıs’ta gergin anlar! BM askerleri ile Türk askeri karşı karşıya geldi
BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek istedi. BM Barış Gücü askerleri, araçlarını KKTC topraklarına park ederken, güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları dozerlerle bölgeden kaldırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacağını bildirdi.