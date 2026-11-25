Kıbrıs’ın küresel güçler açısından taşıdığı stratejik önem de programın gündeminde olacak. ABD, İngiltere, İsrail ve Avrupa Birliği’nin adadaki çıkarları, enerji kaynakları, doğal gaz rezervleri ve deniz yetki alanları üzerinden yürütülen mücadele masaya yatırılacak. İngiltere’nin Ağrotur ve Dikelya’daki egemen askerî üslerinin bölgedeki rolü, bu üslerin Orta Doğu operasyonlarında nasıl kullanıldığı ve 2026 yılında Ağrotur Üssü’ne yönelik saldırının güvenlik boyutları ele alınacak. Ayrıca Mavi Vatan doktrini, Güney Kıbrıs’ın silahlanma faaliyetleri ve Doğu Akdeniz’deki yeni askerî yapılanmaların Türkiye açısından doğurabileceği sonuçlar değerlendirilecek. TOPRAK, MÜLKİYET VE EGEMENLİK TARTIŞMALARI Programda Kıbrıs’taki mülkiyet sorunu ve toprak meselesi de geniş yer bulacak. Güney Kıbrıs’ın KKTC’deki gayrimenkullerle ilgili yürüttüğü hukuki süreçler, yabancı yatırımcıların arazi ve konut alımları, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun rolü ve Kapalı Maraş meselesindeki son gelişmeler ele alınacak. KKTC’nin toprak bütünlüğünün ve egemenlik haklarının korunması konusunda atılması gereken adımlar da tartışılacak. 6 ARALIK SEÇİMLERİ VE KIBRIS’TA YENİ DÖNEM KKTC’de 6 Aralık 2026 tarihinde yapılması planlanan erken genel seçim ve yerel seçim süreci de programın önemli gündem maddelerinden biri olacak. 50 milletvekili ile 18 belediye başkanının belirleneceği seçimlerin siyasi sonuçları, yeni Meclis aritmetiği, olası hükümet senaryoları ve seçimlerin Türkiye-KKTC ilişkilerine yansımaları değerlendirilecek.KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs politikası, 9 Kasım’da Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilen görüşmeler, yeni geçiş kapıları konusundaki gelişmeler, federasyon ve iki devletli çözüm tartışmaları da masaya yatırılacak. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlük konumları, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkileri ve Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitlik ile egemenlik talepleri de uzman konukların değerlendireceği başlıklar arasında bulunuyor. KKTC’nin 43 yıllık cumhuriyet serüveni, İsrail’in Kıbrıs’taki hedefleri, İngiltere’nin adadaki askerî varlığı ve Doğu Akdeniz’de değişen küresel dengeler, Sabri Şahsuvar’ın sunumuyla Söz Meydanı’nda konuşulacak. Söz Meydanı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.30’da canlı yayınla Akit TV ekranlarında olacak