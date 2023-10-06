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Kia’dan ekim ayı fırsatları

2023-10-06 16:29:55
Kia’dan ekim ayı fırsatları

Anadolu Grubu markalarından Kia, ekim ayına özel olarak hazırladığı kampanyalarda 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar indirim fırsatı sunuyor.

#1
Foto - Kia’dan ekim ayı fırsatları

Kia ayrıca; Stonic, Cerato, Ceed ailesi ve Sportage için ekim ayına özel olarak hazırladığı kredi kampanyasında 12 ay vade uyguluyor.

#2
Foto - Kia’dan ekim ayı fırsatları

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Kia, ekim ayında araç sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sunuyor.

#3
Foto - Kia’dan ekim ayı fırsatları

Marka, Ekim ayı kampanyaları çerçevesinde Sportage, XCeed, Ceed, Ceed SW, Picanto, Stonic ve Cerato modellerinde sunduğu avantajlı fiyat, indirim ve donanım seçenekleri ile yeni bir Kia sahibi olmak isteyenleri yetkili satış noktalarına bekliyor.

#4
Foto - Kia’dan ekim ayı fırsatları

#5
Foto - Kia’dan ekim ayı fırsatları

Ekim ayına özel hazırladığı kampanyalar kapsamında 12 ay vade avantajı sağlayan Kia ayrıca, amiral modeli Sportage’da 100 bin TL takas indirimi sunuyor.

#6
Foto - Kia’dan ekim ayı fırsatları

#7
Foto - Kia’dan ekim ayı fırsatları

B SUV segmentinin iddialı oyuncusu Stonic’de 100 bin TL’ye varan indirim sunan Kia; Picanto’da 10 bin TL, Cerato’da 20 bin TL, Ceed ailesinde 30 bin TL, Yılın Otomobili seçilen EV 6’da 50 bin TL ve Sorento’da 100 bin TL indirimi otomobilseverlerle buluşturuyor.

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Foto - Kia’dan ekim ayı fırsatları

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Foto - Kia’dan ekim ayı fırsatları

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