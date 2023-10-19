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Yaşam
9
Kesim öncesi kazlar besiye böyle alındı

2023-10-19 14:59:33
Kesim öncesi kazlar besiye böyle alındı

Kars'ta zorlu kış mevsimi öncesinde kazlar besiye alındı.

#1
Foto - Kesim öncesi kazlar besiye böyle alındı

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde en önemli illerden birisi olan Kars'ta kış mevsiminde kesimi yapılacak kazlar besiye alınırken, kaz yetiştiricileri kesim öncesi kazlarını su geçen arazilerde otlatıyor.

#2
Foto - Kesim öncesi kazlar besiye böyle alındı

Kars’ta ilkbaharın başlangıcında yumurtadan çıkan ve meralarda büyüyen kazlar, kış mevsimi öncesi havaların soğumasıyla birlikte kesime hazırlanıyor.

#3
Foto - Kesim öncesi kazlar besiye böyle alındı

Ekim ayının sonu Kasım ayının ortalarına doğru et ve yağ tutması amacıyla yaklaşık 1,5 ay boyunca yalnızca arpa yedirilerek ve günde 3 kez derelerde yüzdürülerek beslenen kazlar, kışın kesilerek piyasaya sürülüyor.

#4
Foto - Kesim öncesi kazlar besiye böyle alındı

Etinin lezzetiyle bilinen Kars kazları, kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

#5
Foto - Kesim öncesi kazlar besiye böyle alındı

Susuz ilçesinde kazalarını meraya salan vatandaşlar, “Bir ay sonra kesilecek. Yumurtan çıkıyor büyütüyoruz. Çok zahmetli, kesiyoruz, tuzluyoruz. Asıyoruz güneşte kuruyor. Bin 200 liraya satacağız” dedi.

#6
Foto - Kesim öncesi kazlar besiye böyle alındı

Öte yandan yaklaşık 7 aylık bir emeğin ardından yetiştirilen kazlar, kar yedikten sonra kesiliyor. Lezzetini soğutan ve kardan alan kazlar, kış sofralarında yerini alıyor.

#7
Foto - Kesim öncesi kazlar besiye böyle alındı

Yaklaşık 4-5 kilo gelen kazlar, bin 250 ile bin 500 liraya satılıyor. Kars kazı, Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.

#8
Foto - Kesim öncesi kazlar besiye böyle alındı

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