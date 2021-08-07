2021-08-07 06:55:00 Kereste fabrikasında büyük yangın!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve kereste, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.
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