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Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

2024-05-16 15:41:43
Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'deki 24. şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray, son 2 haftada en fazla 1 puan alması durumunda mutlu sona ulaşacak. Bu sezonki performansı ile sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirilerin odağı haline gelen Kerem Aktürkoğlu'nun ismi yurt dışından takımlar ile anılmıştı. Bir Süper Lig devinin milli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte son dakika Kerem Aktürkoğlu transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan son şampiyon Galatasaray, liderliği ele geçirdikten sonra Fenerbahçe ile olan puan farkını arttırdı.

#2
Foto - Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

Son olarak Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılılar, zorlu maçtan 3-2 galip ayrılarak şampiyonluğun en büyük adayı haline geldi.

#3
Foto - Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

Son galibiyetle puanını 99'a yükselten Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan farkı korudu ve son 2 haftaya 6 puan fazla ile lider girdi.

#4
Foto - Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbi maçta sarı-lacivertlileri konuk edecek olan Okan Buruk ve öğrencileri, 90 dakika sonunda şampiyonluğunu ilan edebilir.

#5
Foto - Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

Galatasaray, Sarı Kanarya karşısında beraberlik ya da galibiyet alması durumunda ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

#6
Foto - Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

Eğer sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'ye mağlup olursa gözler son hafta Konya'da oynanacak Konyaspor maçına çevrilecek. Cimbom, o maçta da puan veya puanlar bulması durumunda şampiyon olacak.

#7
Foto - Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

2020/21 yaz transfer döneminde 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, oynadığı futbolla büyük tebrikler toplamıştı.

#8
Foto - Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

Takımının geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli oyuncu; 9 gol ve 12 asistlik katkıda bulunmuştu.

#9
Foto - Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

Bu sezon ligde 12 gol - 7 asist ve tüm kulvarlarda toplam 15 gol - 9 asisti olan 25 yaşındaki başarılı oyuncu, taraftarların tepkisine maruz kaldı. 4 sezonda 200 bin Euro'dan 17 milyon Euro piyasa değerine ulaşan yetenekli ismin yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirdiği ve kariyerine yurt dışında devam etmek istediği iddia edilmişti.

#10
Foto - Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş, Galatasaray'da takım kaptanlarından olan ve takımda 4'üncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.

#11
Foto - Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

İddiaya göre milli oyuncunun, yurt dışından bir takım ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakabileceği haberin detaylarında yer aldı.

#12
Foto - Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 171 karşılaşmada 11.316 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu bu mücadelelerde takımı için 44 gol ve 39 asist üreterek skor bazında büyük etki etmeyi başardı.

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