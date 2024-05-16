Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'deki 24. şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray, son 2 haftada en fazla 1 puan alması durumunda mutlu sona ulaşacak. Bu sezonki performansı ile sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirilerin odağı haline gelen Kerem Aktürkoğlu'nun ismi yurt dışından takımlar ile anılmıştı. Bir Süper Lig devinin milli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte son dakika Kerem Aktürkoğlu transfer haberinin tüm detayları...