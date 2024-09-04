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Spor
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Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu

2024-09-04 12:10:30
Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu

GALATASARAY HABERLERİ... Victor Osimhen'i kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. UEFA'ya Avrupa Ligi listesini vermeye hazırlanan sarı kırmızılılar İngiltere'de transferleri bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Bir yandan takıma gelecek transferler merak edilirken diğer yandan sarı kırmızılılar da ayrılıklar yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu sonrası bir yıldız isim de takımdan ayrıldı.

#1
Foto - Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu

Trendyol Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu

Napoli'den Victor Osimhen'i kiralayan sarı kırmızılılar yaptığı transfer hamlesiyle Avrupa'da büyük ses getirdi.

#3
Foto - Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu

Avrupa Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılı yöneticiler İngiltere'de transfer görüşmelerini sürdürüyor.

#4
Foto - Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu

Bir yandan takıma katılacak transferler merak edilirken diğer yandan ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

#5
Foto - Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu

Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bedelle Benfica'ya gönderen Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha verildi.

#6
Foto - Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu

Okan Buruk'un yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Sergio Oliveira'ya kulüp bulması söylenmişti.

#7
Foto - Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Olympiakos Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı.

#8
Foto - Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu

Yunan ekibi Portekizli orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.Galatasaray formasıyla 57 maça çıkan yıldız oyuncu 6 gol kaydetti. Portekizli orta sahanın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Öte yandan beklentilerin bir hayli altında kalan ve takımda düşünülmeyen Tete, Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olmuştu.

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