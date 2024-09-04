2024-09-04 12:10:30 Kerem Aktürkoğlu sonrası bir ayrılık daha! Ziyech yerine yıldız isim Tete'nin rakibi oldu
GALATASARAY HABERLERİ... Victor Osimhen'i kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. UEFA'ya Avrupa Ligi listesini vermeye hazırlanan sarı kırmızılılar İngiltere'de transferleri bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Bir yandan takıma gelecek transferler merak edilirken diğer yandan sarı kırmızılılar da ayrılıklar yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu sonrası bir yıldız isim de takımdan ayrıldı.