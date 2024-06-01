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Spor
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Kerem Aktürkoğlu İspanya yolcusu!

2024-06-01 10:28:31
Kerem Aktürkoğlu İspanya yolcusu!

Galatasaray’ın son 2 şampiyonluğunda da büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu transferinde Real Sociedad bir adım öne geçti.

#1
Foto - Kerem Aktürkoğlu İspanya yolcusu!

Trendyol Süper Lig'de rekor puanla 24'üncü şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da gidecek oyuncular netleşmeye başladı.

#2
Foto - Kerem Aktürkoğlu İspanya yolcusu!

Şampiyonluk kutlamalarında veda mesajı veren Kerem Aktürkoğlu'nun peşine İspanya ekibi Real Sociedad ile Hollanda devi Ajax düştü.

#3
Foto - Kerem Aktürkoğlu İspanya yolcusu!

Kerem'e olan yakın ilgi İspanyol medyasında manşetlere taşındı.

#4
Foto - Kerem Aktürkoğlu İspanya yolcusu!

Lig döneminin kapanmasının ardından G.Saray'ın yıldızları da transferle gündeme geldi. Aslan'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için Real Sociedad kapıyı çalarken pazarlıklar da başladı.

#5
Foto - Kerem Aktürkoğlu İspanya yolcusu!

Yönetim 15 milyon Euro artı bonuslar isterken İspanyol ekibinin ardından Hollanda'dan Ajax da devreye girdi. Her iki kulüp de Avrupa şampiyonası başlamadan işi bitirmek isterken, sarı-kırmızılılar ise eli güçlü taraf olarak kendi istediği bonservisten aşağıya inmiyor.

#6
Foto - Kerem Aktürkoğlu İspanya yolcusu!

İspanyol basını ise Kerem'in olası bir Real Sociedad transferi öncesinde oyuncuyu manşetlere taşıdı.

#7
Foto - Kerem Aktürkoğlu İspanya yolcusu!

El Mundo Deportivo, Kerem'in G.Saray kariyerine dair detaylar paylaşırken "Şampiyon G.Saray'ın temel direklerinden biri.

#8
Foto - Kerem Aktürkoğlu İspanya yolcusu!

Avrupa'nın büyük liglerinden birine transfer olmayı hedefliyor. Real Sociedad bu transferde büyük aşama kaydetti" ifadelerine yer verdi.

#9
Foto - Kerem Aktürkoğlu İspanya yolcusu!

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