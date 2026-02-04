Kayseri'de dev rezerv heyecanı! Çalışmalar ani kararla başlıyor
Türkiye'nin çeşitli illerinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Kayseri'de dev rezerv için harekete geçildi. Çalışmalar resmen başlıyor. Detaylar belli oldu.
Türkiye'nin çeşitli illerinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Kayseri'de dev rezerv için harekete geçildi. Çalışmalar resmen başlıyor. Detaylar belli oldu.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Orta Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında Kayseri İli, İncesu İlçesi, Subaşı Köyü mevkiinde jeotermal kaynak arama faaliyetlerine hazırlanıyor. 38/2023-04 numaralı ruhsat alanı içinde gerçekleştirilecek olan proje için 9 milyon 700 bin TL bütçe ayrıldı.
Proje kapsamında, toplam 4 bin 692 virgül 04 hektarlık ruhsat sahasının 5400 metrekarelik kısmında bir adet arama sondajı yapılması planlanıyor. 38-KİB-01 olarak adlandırılan sondaj kuyusunun 1500 metre derinliğe ulaşması hedefleniyor. Arama çalışmaları sırasında 3 vardiya düzeninde toplam 36 personelin görev yapacağı açıklandı.
Sondaj faaliyetleri süresince çevreye olası etkileri en aza indirmek amacıyla su bazlı sirkülasyon sıvısı (doğal bentonit kili) kullanılacak. Proje boyunca yol açma, sondaj ve hazırlık çalışmaları dahil olmak üzere toplam 1600 metreküp su harcanması öngörülüyor. Günlük ortalama su tüketiminin ise 10 metreküp civarında olması bekleniyor.
Arama faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alan, İncesu ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 4400 metre, en yakın meskûn mahale ise 2800 metre mesafede yer alıyor. Şahıs arazisinde yürütülecek çalışmalar öncesinde gerekli tüm kamu izinlerinin alınacağı belirtildi.
MTA, arazi hazırlığı aşamasında sıyrılan üst toprak tabakasının ayrı bir alanda muhafaza edileceğini ve sondajın tamamlanmasının ardından alanın yeniden rehabilite edilerek toprağın serileceğini taahhüt ediyor. Ayrıca operasyonel süreçteki ekipman ve tamir ihtiyaçlarının bölgedeki yerel esnaftan karşılanarak yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23