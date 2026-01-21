Kendilerini Türkiye’nin HTRS-100’üne emanet ettiler: Dostu-düşmanı tek bakışta tanıyor
ASELSAN tarafından geliştirilen Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi HTRS-100, komşu ülkenin hava güvenliğini sağlayacak. Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi HTRS-100 ile havalimanında kurularak uçuş güvenliğini ileri teknolojiyle güçlendirecek. HTRS-100, İkincil Gözetim Radarı ise uçak takip yeteneklerini Dost-Düşman Tanımlama (IFF) sorgulaması ile artırıyor ve çok yönlü operasyonlar için çoklu sorgulama modu desteği sunuyor.