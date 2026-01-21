Kendilerini Türkiye’nin HTRS-100’üne emanet ettiler: Dostu-düşmanı tek bakışta tanıyor

HTRS-100'ü rakiplerinden ayıran en büyük özellik, dünyada sayılı sistemde bulunan "dağıtık aktif sıcak yedekli" mimarisinden kaynaklanıyor. Klasik radarların aksine bu sistem, matris yapısı sayesinde herhangi bir parçasında sorun çıksa dahi çalışmaya devam ediyor. Bu kabiliyet, sistemin hiçbir zaman tamamen kapanmamasını ve uçuş trafiğinin saniyelerle ölçülen kritik anlarda bile aksamamasını sağlıyor. Sistem, havacılığın en büyük düşmanları olan kötü hava koşulları ve parazitlerle başa çıkmak için akıllı algoritmalar kullanıyor. Gelişmiş gürültü bastırma teknikleri sayesinde fırtına veya yoğun yağış gibi durumlarda bile hedefleri net bir şekilde takip ediyor.