KURTARICI ARMA İLK KEZ SERGİLENDİ Fuarda ilgi çeken zırhlı araç ailelerinden birisi de Otokar tarafından geliştirilen Arma ailesi oldu. Arma 2 kurtarıcı aracının IDEF fuarında ilk kez sergilendiğini vurgulayan Otokar Çok Tekerlekli Askeri Araçlar Sistem Uzman Mühendisi Fahrettin Durduran, Arma 2 kurtarıcı aracın Arma zırhlı araç ailesi üzerinden geliştirildiğini belirterek, "Aracımızda 720 beygirlik bir motor bulunuyor ve ana görev profili kurtarma operasyonlarını sahada icra edebilmek. Aracın ön tarafında bir dozer bıçağı bulunuyor ve bununla yol temizleme, engel temizleme, küreme, hendek kapama ve mevzi doldurma gibi birçok operasyonu icra edebiliyor. Bununla birlikte üzerinde bir vinç bulunuyor ve bu sayede güç paketi değişimi, kule değişimi ya da kapasitesi dahilinde yük kaldırmak ve yerini değiştirmek gibi faaliyetlerde kullanılabilir" diye konuştu. Durduran, Arma 2 kurtarıcının özelliklerini şöyle anlattı: "Arma 2 kurtarıcı aracına 12.7 veya 7.62 kule entegrasyonu yapılabiliyor. 4 kişilik bir mürettebat ile idare edilen aracımızın içinde en önemli özelliği olan 35 ton kapasiteli ana kurtarma vinci bulunuyor. Bu vinç palanga ile beraber neredeyse 70 tonluk bir çekme kapasitesine ulaşıyor. Yine bu araç sınıfında bir ilk olan kaldırarak çekme ekipmanımız var. Normalde aksları zarar görmemiş bir aracı çeki oku ve çeki kancasıyla çekebilirsiniz ama aksi durumda bu çok zor olur. Kaldırarak çekme ekipmanımız sayesinde ön aksı zarar görmüş bir aracı sahada kaldırıp çekebilirsiniz. Bunlar haricinde araç içinde sahada bakım ve kurtarma yapmak için gerekli olacak bütün ekipmanlar bulunuyor. Arma 2 kurtarıcı birçok özelliği içinde barındıran gurur duyduğumuz bir aracımız." Kendi kararını kendi verebiliyor İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı 2 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ VAR Arma ailesinin en yeni üyesinin Arma 2 olduğunu dile getiren Fahrettin Durduran, "Halihazırda birçok coğrafyada görev yapan Arma ailesinin en yeni üyesi ve bizim için de çok özel bir araç. 'Neden Arma 2?' diye soracak olursanız eğer bu araç sınıfının en yüksek koruma kapasitesini ve bununla birlikte en yüksek atış gücünü sağlıyor. 40 tona yakın bir ağırlığa sahip ve birçok kule seçeneğine sahip" dedi. Arma 2'de biri yerli olmak üzere 2 farklı motor seçeneği olduğunu söyleyen Durduran, "Arma 2'yi şu anda üzerinde Mızrak kule sistemi ve ona entegre edilmiş Roketsan'ın OMTAS füzeleriyle sergiliyoruz. Bu aracımızın 12 personel taşıma kapasitesi var ve manevra kabiliyetini artırmak için diğer Arma araçlarında olduğu gibi özel sistemlerle donatılmış durumda. Bunlar dışında yine standart olan birçok özelliği de barındırıyor" dedi.