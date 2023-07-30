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Kendi kararını kendi verebiliyor! İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı

2023-07-30 12:20:34
Kendi kararını kendi verebiliyor! İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı birçok yeni sisteme ev sahipliği yaptı. Son dönemde art arda geliştirilen insansız hava ve deniz sistemleriyle uluslararası arenada kendinden sık sık söz ettiren Türkiye, IDEF 2023 fuarında bu durumun insansız kara araçlarıyla da devam edeceği mesajını verdi. Fuarda birçok yerli firma çeşitli sınıflardaki insansız kara araçlarını tanıttı.

#1
Foto - Kendi kararını kendi verebiliyor! İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı

İstanbul'da düzenlenen IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı ilk kez görücüye çıkan birçok sisteme ev sahipliği yaptı. 84 ülkeden 33 Bakan, 21 Bakan Yardımcısı, 7 Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere toplamda 96 üst düzey ismin katılım sağladığı ve birçok önemli iş birliği anlaşması imzalanan fuarda birçok ürün ilk kez tanıtıldı ve sergilendi. Bu ürünlerden birisi de Otokar tarafından geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı Alpar oldu. 5 kilometreye kadar uzaktan kontrol edilebilen Alpar üzerindeki geliştirmelerin sürdüğü ve aracın otonom şekilde hareket etmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Otokar standında ilk kez sergilenen diğer araçlar ise Akrep II R ve Arma 2 Kurtarıcı aracı oldu.

#2
Foto - Kendi kararını kendi verebiliyor! İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı

5 KİLOMETREYE KADAR UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLİYOR Alpar'ın ilk kez bir fuarda tanıtıldığını ifade eden Otokar paletli araçlar sistem yöneticisi Barışhan Demir, "Alpar, Otokar'ın ağır sınıf sınıfında geliştirdiği ilk insansız kara aracı. IDEF'te bu aracımızın keşif ve gözetlemek varyantını sergiliyoruz. Fakat aracımız farklı görevler içinde hızlıca hazır hale getirilebiliyor. Örnek vermek gerekirse kolay bir şekilde muharebe aracı, lojistik destek aracı, anti tank aracı veya akıllı mühimmat taşıyıcı bir araç olarak göreve hazır hale gelebiliyor" dedi.

#3
Foto - Kendi kararını kendi verebiliyor! İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı

Alpar'ın şu anda 5 kilometreye kadar uzaktan kontrol edilebildiğini söyleyen Demir, "Bununla birlikte otonom çalışmalara da devam ediyoruz. Aracın etrafında algılama güçleri yüksek olan sensörler bulunuyor ve bu sensörlerden toplayacağı bilgilerle bazı durumlarda kendisi karar verebilir. Örneğin iletişimin kopması gibi durumlarda eve dönüş gibi modlara sahip olabilir. Bunlar üzerine çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

#4
Foto - Kendi kararını kendi verebiliyor! İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı

'ARACIN MENZİLİ 500 KİLOMETREYE KADAR ÇIKABİLİYOR' Alpar'ın ön bölümünde sahip olduğu haznede küçük insansız kara araçları taşıdığını ifade eden Barışhan Demir, "Aracın ön bölümünde kullanıcının isteklerine göre farklı mini robotlar taşınabiliyor. Bu bir bomba imha robotu veya kamikaze insansız kara aracı olabilir. Aracın içinde büyük batarya paketlerimiz var yani bu araç gücünü elektrikten alarak hareket ediyor" dedi.

#5
Foto - Kendi kararını kendi verebiliyor! İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı

'ARACIN MENZİLİ 500 KİLOMETREYE KADAR ÇIKABİLİYOR' Alpar'ın ön bölümünde sahip olduğu haznede küçük insansız kara araçları taşıdığını ifade eden Barışhan Demir, "Aracın ön bölümünde kullanıcının isteklerine göre farklı mini robotlar taşınabiliyor. Bu bir bomba imha robotu veya kamikaze insansız kara aracı olabilir. Aracın içinde büyük batarya paketlerimiz var yani bu araç gücünü elektrikten alarak hareket ediyor" dedi. "Aracın içinde ek güç sağlamak amacıyla jeneratör grubumuz da bulunuyor. O da dizel motorla çalışarak bataryaları şarj ediyor. Böylece aracın menzili 500 kilometreye kadar çıkabiliyor." Barışhan Demir

#6
Foto - Kendi kararını kendi verebiliyor! İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı

Kara şartlarının deniz ve havaya oranla zor olduğunu dile getiren Demir, "Sürü konseptinde kullanımın çok kısa bir süre içinde olacağını söyleyemem. Kara şartları bu konuda deniz ve havada olduğundan biraz zor. Çünkü çok fazla engel ve engebe var. Bu anlamda bizim öngörümüz bu araçların yakın gelecekte insanlı sistemlerle uyum içinde çalışması, sonrasında ise İHA ve İDA platformları ile iletişim halinde uyumlu bir çalışma sergilemesi" ifadelerini kullandı. "İnsansız kara araçlarının henüz İHA ve İHA sistemleri gibi net bir doktrini yok. Herkes bunu öğrenmeye çalışıyor ve biz de bu doğrultuda ilerliyoruz. Bu zaman içinde sahadan gelen geri dönüşlerle şekillenecek bir süreç." Barışhan Demir

#7
Foto - Kendi kararını kendi verebiliyor! İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı

AKREP II'YE İLERİ KEŞİF GÖZETLEME GÖREVİ Otokar standında ilk kez sergilenen platformlardan birisi de Akrep II R oldu. Akrep II'nin ilk olarak IDEF 2021 fuarında tanıtıldığını hatırlatan ve IDEF 2023'te sergilenen Akrep II R'da bazı farklılıklar olduğunu dile getiren Otokar 4x4 Askeri Araçlar Sistem Mühendisliği Yöneticisi Furkan Bayav, "Bu aracı diğer araçtan farklı kılan özelliği üzerindeki ileri keşif ve gözetleme ekipmanları ve bu kapsamda aracın değişen görev profili. Aracın yürürü ile ilgili alt sistemler diğer Akrep II araçlarıyla aynı olsa da ileri keşif gözetleme görevleri için araca katlanabilir kule sistemi ve onun üzerine de elektro-optik görüş sistemi entegre edildi" dedi. Bayav, Akrep II R'ın özelliklerini anlatmaya şöyle devam etti: "Aracın kendini savunması için içeriden kontrol edilebilen 12.7 mm uçaksavar makinalı kule sistemi var. Diğer birliklerle haberleşebilmesi için de yine üzerinde bir uydu anteni var. Yani aldığı görüntüleri ve topladığı bilgileri uydu vasıtası ile ilgili birliklere iletebiliyor. Fuarda sergilenen araçlar dizel ancak bu konuda hibrit çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda yaptığımız çalışmaları da bir sonraki fuarda sergileyeceğimizi umuyoruz."

#8
Foto - Kendi kararını kendi verebiliyor! İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı

KURTARICI ARMA İLK KEZ SERGİLENDİ Fuarda ilgi çeken zırhlı araç ailelerinden birisi de Otokar tarafından geliştirilen Arma ailesi oldu. Arma 2 kurtarıcı aracının IDEF fuarında ilk kez sergilendiğini vurgulayan Otokar Çok Tekerlekli Askeri Araçlar Sistem Uzman Mühendisi Fahrettin Durduran, Arma 2 kurtarıcı aracın Arma zırhlı araç ailesi üzerinden geliştirildiğini belirterek, "Aracımızda 720 beygirlik bir motor bulunuyor ve ana görev profili kurtarma operasyonlarını sahada icra edebilmek. Aracın ön tarafında bir dozer bıçağı bulunuyor ve bununla yol temizleme, engel temizleme, küreme, hendek kapama ve mevzi doldurma gibi birçok operasyonu icra edebiliyor. Bununla birlikte üzerinde bir vinç bulunuyor ve bu sayede güç paketi değişimi, kule değişimi ya da kapasitesi dahilinde yük kaldırmak ve yerini değiştirmek gibi faaliyetlerde kullanılabilir" diye konuştu. Durduran, Arma 2 kurtarıcının özelliklerini şöyle anlattı: "Arma 2 kurtarıcı aracına 12.7 veya 7.62 kule entegrasyonu yapılabiliyor. 4 kişilik bir mürettebat ile idare edilen aracımızın içinde en önemli özelliği olan 35 ton kapasiteli ana kurtarma vinci bulunuyor. Bu vinç palanga ile beraber neredeyse 70 tonluk bir çekme kapasitesine ulaşıyor. Yine bu araç sınıfında bir ilk olan kaldırarak çekme ekipmanımız var. Normalde aksları zarar görmemiş bir aracı çeki oku ve çeki kancasıyla çekebilirsiniz ama aksi durumda bu çok zor olur. Kaldırarak çekme ekipmanımız sayesinde ön aksı zarar görmüş bir aracı sahada kaldırıp çekebilirsiniz. Bunlar haricinde araç içinde sahada bakım ve kurtarma yapmak için gerekli olacak bütün ekipmanlar bulunuyor. Arma 2 kurtarıcı birçok özelliği içinde barındıran gurur duyduğumuz bir aracımız." Kendi kararını kendi verebiliyor İnsansız kara aracı Alpar görücüye çıktı 2 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ VAR Arma ailesinin en yeni üyesinin Arma 2 olduğunu dile getiren Fahrettin Durduran, "Halihazırda birçok coğrafyada görev yapan Arma ailesinin en yeni üyesi ve bizim için de çok özel bir araç. 'Neden Arma 2?' diye soracak olursanız eğer bu araç sınıfının en yüksek koruma kapasitesini ve bununla birlikte en yüksek atış gücünü sağlıyor. 40 tona yakın bir ağırlığa sahip ve birçok kule seçeneğine sahip" dedi. Arma 2'de biri yerli olmak üzere 2 farklı motor seçeneği olduğunu söyleyen Durduran, "Arma 2'yi şu anda üzerinde Mızrak kule sistemi ve ona entegre edilmiş Roketsan'ın OMTAS füzeleriyle sergiliyoruz. Bu aracımızın 12 personel taşıma kapasitesi var ve manevra kabiliyetini artırmak için diğer Arma araçlarında olduğu gibi özel sistemlerle donatılmış durumda. Bunlar dışında yine standart olan birçok özelliği de barındırıyor" dedi.

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