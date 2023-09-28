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Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

2023-09-28 11:18:55
Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı boyunca sayısız yenilgi aldı. Ancak yine de görevi bırakmadı. Parti içinden ve seçmenden gelen 'istifa' çağrısına da kulak tıkadı. Koltuğunu korumak için planını hazırladı. Yerel seçimlerde başarılı olmak için tek umudu gördüğü İYİ Parti ve HDP'ye kapıyı kapatmadı. Gazeteci Abdülkadir Selvi'nin iddiasına göre planını hazırladı: Yerel seçimlerden sonra…

#1
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Türkiye, tarihi seçimleri geride bıraktı. 2024'ün mart ayında yapılacak yerel seçime odaklandı. 8'li koalisyon ortakları arasında yaşanan kavga ise bir an olsun durmadı. Koalisyon ortaklığından dolayı parti oylarında büyük düşüş yaşayan Meral Akşener, masadan yine ayrıldı. "Parti kuruluş ayarlarına dönüyor, yerel seçimlere ittifaksız gireceğiz" diyerek milliyetçi seçmene mesaj yolladı.

#2
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Genel başkanlık kariyeri boyunca tek bir seçim bile kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise panik sardı. Parti içinden ve seçmenden gelen 'istifa' baskısına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu, ortaklarından gelen çıkışlarla ne yapacağını şaşırdı. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in desteklediği değişim hareketi nedeniyle köşeye sıkışan Kemal Kılıçdaroğlu, iddiaya göre planını hazırladı.

#3
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki yerel seçim pazarlığını yazdı.

#4
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tüm çıkışlarına rağmen Meral Akşener'e karşı köprüleri atmamaya çalıştığını vurguladı. Akşener'in de bu yüzden İstanbul ve Ankara adaylarını en sona bıraktığını kaleme aldı.

#5
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçim ittifakı konusunda kapıların kapatılmadığını vurgulayan yazar Abdülkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun il kongrelerinde kazandığını ve planını yerel seçim sonuçlarına göre hazırladığını yazdı.

#6
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Selvi, "Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kazanmak istiyor. Bunu da ancak İYİ Parti ve HDP ile kazanacağını biliyor. Eğer iki il bazlı ittifak sağlar ve başarılı olursa A planını uygulamaya koyacak. Yakın çevresine 'Yerel seçimleri kazandığım sabah erken seçim kampanyasını başlatacağım' açıklaması yapmış" ifadesini kullandı.

#7
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinden Meral Akşener'in de haberinin olduğunu ve "CHP kurultayından sonra Kılıçdaroğlu buraya gelecek" dediğini vurguladı.

#8
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

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