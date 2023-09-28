Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı boyunca sayısız yenilgi aldı. Ancak yine de görevi bırakmadı. Parti içinden ve seçmenden gelen 'istifa' çağrısına da kulak tıkadı. Koltuğunu korumak için planını hazırladı. Yerel seçimlerde başarılı olmak için tek umudu gördüğü İYİ Parti ve HDP'ye kapıyı kapatmadı. Gazeteci Abdülkadir Selvi'nin iddiasına göre planını hazırladı: Yerel seçimlerden sonra…