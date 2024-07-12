Kedinin ağzından aldıkları karga dostları oldu

Ben isterim ki ailesiyle birlikte büyüsün. Çünkü biz ona diğer hayvanlardan kendini koruması gerektiğini öğretemeyiz. Bunlar o kadar akıllı hayvanlar ki, birbirleriyle konuşabiliyorlar. İnşallah herkese böyle bir şans nasip olur. Ancak lütfen bu dediğimi yanlış anlamayıp, yuvalardan kuşları almayın. Eğer yerde ölmeye yakın bir hayvan bulursanız ona bakın. Bu iyilikler size geri dönecektir" diye konuştu. "O da bizi ailesi olarak gördü" Aksu, Asil'in zaman zaman dükkandan ayrıldığını söyleyerek, "Bazen gidiyor, bir gün gelmiyor. O da beni arıyor. Bizim evin önünde bağırıyor, dükkanın orada bağırıyor. Dükkanın açılmasını beklemiş. Geçen gün kedi saldırmış. Uça uça gelmiş, babamın kafasına konmuş. Yani o da bizi ailesi olarak gördü aslında. Sokak hayvanlarını uyutacakları söyleniyor ama ben bunların içinde büyüdüm. Sokak hayvanlarıyla birlikte büyüdüm. Aşılarını, mamalarını biz esnaf olarak toplanıp yapıyoruz. Bizim köpeklerimiz hiç kimseye zarar vermiyor. Ufak çocuk gördüğünde hayvan iki elini havaya kaldırıyor, teslim oldum anlamına gelir. Çocuğa zarar vermezler" şeklinde konuştu.