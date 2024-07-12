2024-07-12 09:32:33 Kedinin ağzından aldıkları karga dostları oldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kedilerin saldırısından kurtarılan karga, baba ve oğlun dostu oldu. "Asil" adını verdikleri kargaya 2 aydır bakan Serhat Aksu, "İki yüzlük bulunca affetmez, alır yürür. Çok acıkmışsa ve biz anlayamazsak kasaba gidip haraç kesiyor, 'Bana tavuk verin' diye" dedi. İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Sait Aksu, yaklaşık 2 ay önce kedilerin bir kargaya saldırdığını gördü. Güçten düşen kargayı kedilerin elinden kurtaran Aksu, evine götürerek, gerekli bakımlarını yaptı. Aksu ailesi o günden sonra kargayı sahiplendi. Sait Aksu ile oğlu Serhat, dükkanlarında "Asil" adını verdikleri karga için özel yer hazırladı. Zaman zaman dükkandan çıkarak etrafı dolaşan karga, mahallenin de maskotu oldu.